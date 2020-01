Diplomatie algérienne : au service de la paix

La diplomatie algérienne opère un grand retour sur les scènes régionales et internationales. Depuis quelques jours, l’Algérie est au centre de toutes les sollicitations dans le cadre de la recherche d’une solution à la crise libyenne.

C’est un véritable ballet diplomatique que connaît Alger où les délégations ministérielles de haut rang se succèdent, venues consulter et solliciter l’engagement de l’Algérie dans le processus de règlement de la crise qui a pris ces dernières semaines des proportions alarmantes. En sollicitant directement et ouvertement la contribution pleine et active de l’Algérie, il s’agit en fait d’une reconnaissance de son rôle central comme État pivot dans la région et au niveau africain et arabe. L’Algérie c’est la voix de la paix, de la raison, de la sagesse qui privilégie dans le processus de règlement des crises politiques, la voie pacifique et du dialogue contre celle des armes et de la violence. La diplomatie s’est déployée et s’est activement engagée dans le processus.

D’intenses activités se sont déroulées à Alger comme à l’étranger où s’est rendu le ministre des Affaires étrangères en émissaire et envoyé spécial du président de la République qui a déployé d’importants efforts pour la résolution de la crise.

Le message d’Alger a été transmis à toutes les capitales et les parties en conflit pour faire prévaloir la voie de la paix. Message de l’Algérie entendu et son rôle reconnu par tous. L’approche diplomatique dans le règlement des crises et conflits est une référence crédible reconnue et privilégiée sur la scène internationale. A présent la solution préconisée par notre pays est adoptée comme feuille de route de référence dans le plan en voie de finalisation, discuté et débattu au cours de la conférence de Berlin. Il est important de rappeler que l’Algérie n’a pas cessé d’appeler les belligérants et les différentes parties libyens à privilégier la solution négociée en se mettant autour d’une table pour discuter et aplanir les différends.

En d’autres termes, il s’agit de faire prévaloir la voie de la raison et de la sagesse en optant pour une solution pacifique qui passe inéluctablement par un dialogue inclusif, option qui prémunit la Libye et la région d’un embrasement général.

Si la crise est sur le point de trouver une issue heureuse, force est de reconnaître que c’est en grande partie grâce au dynamisme et à l’efficacité, prouvée et vérifiée, de la diplomatie algérienne.

Le président de la République a pris, dès son élection, en charge cet épineux dossier en entreprenant et engageant d’importantes actions diplomatiques pour rapprocher les points de vue et pour convaincre toutes les parties de la nécessité d’un dialogue inclusif.

M. Oumalek