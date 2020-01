Sur instruction du président de la République : troisième opération de solidarité avec le peuple libyen

Une troisième caravane de solidarité avec le peuple libyen a pris, hier, le départ depuis l’esplanade du stade du 5-Juillet (Alger) vers l’aéroport militaire de Boufarik (Blida), pour être acheminée dans trois avions-cargos militaires de l'Armée nationale populaire vers les frontières libyennes, via In Amenas.

S’exprimant lors d’un point de presse, la présidente du Croissant-Rouge algérien, Saïda Benhabilès, a souligné

que cette nouvelle opération s'inscrit dans le prolongement des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à atténuer les souffrances du peuple libyen frère et à approfondir l’élan de solidarité.

«Cette aide a été organisée suite aux instructions données par le président, et le gouvernement nous a chargés d’accomplir cette mission», a indiqué Saïda Benhabilès qui assure que ce geste démontre, encore une fois, l’attachement du peuple algérien aux liens de fraternité avec le peuple libyen. «C’est une preuve supplémentaire de la générosité du peuple qui répond à chaque fois à l’appel du cœur pour venir en aide aux autres peuples qui traversent des situations difficiles et vivent des conflits internes», a-t-elle ajouté.

Cette action humanitaire est destinée aux populations vivant dans la région frontalière de Ghadamès, en coordination avec le Croissant-Rouge libyen avec lequel le CRA est lié par une convention de partenariat et de coopération visant à relancer les mécanismes d'appui à la coopération entre les deux associations humanitaires. Il est question de la mobilisation de 17 camions transportant plus de 100 tonnes d'aides humanitaires, constituées de matelas, de couvertures, de denrées alimentaires, de vêtements, d'eau minérale, de tentes, de médicaments et de groupes électrogènes.

Si l’on compte les précédentes opérations, le volume des aides dépasse 370 tonnes. Mme Benhabilès a rappelé que la première opération s’est déroulée le 2 janvier dernier avec un pont aérien qui avait transporté 100 tonnes d’aides à la frontière libyenne. Le 13 janvier dernier, une autre action de solidarité au départ de l’aéroport militaire de Boufarik, composée de 70 tonnes d'aides, a été organisée en présence d'une délégation conduite par le secrétaire général du Croissant-Rouge libyen, Marie Al-Dressi.

Rappelons que le Croissant-Rouge libyen avait adressé ses remerciements et exprimé sa gratitude au président de la République pour les aides humanitaires envoyées par l'Algérie. Dans une lettre, le Croissant-Rouge libyen a fait part de ses plus vifs remerciements et exprimé sa gratitude au président pour les aides humanitaires, lesquelles traduisent la profondeur des liens entre les deux peuples frères. Notons que cette action intervient au lendemain de la participation du président Tebboune à la conférence internationale de Berlin sur la crise libyenne où il a développé la vision algérienne sur la question.

Mohamed Mendaci

