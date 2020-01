Conférence internationale de Berlin sur la Libye : Accord pour la création d’un comité de suivi de la mise en œuvre des décisions

Les participants à la Conférence internationale sur la Libye, tenue dimanche dernier, ont convenu de la mise en place d'un comité de suivi pour la mise en œuvre des décisions prises lors de cette rencontre. Lors d'une conférence de presse au terme de la réunion, la chancelière allemande, Angela Merkel, a fait état d'un accord conclu entre les participants à cette rencontre sur la mise en place d'un comité devant assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de la conférence, et ce sous l'égide de l'ONU. Il s'agit d'une démarche à même de consolider la trêve et le cessez-le-feu entre les forces du Gouvernement d'union nationale (GNA) et celles du maréchal Khalifa Haftar, a estimé la chancelière allemande. Précisant que le comité devrait entamer son travail à compter du 1er février prochain, elle a indiqué «nous avons parlé aujourd'hui d'une seule voix concernant les priorités dans ce dossier», avant de poursuivre «nous, les parties prenantes à cette conférence, estimons être près, plus que jamais, d'une solution en Libye». Répondant à une question sur la non-participation directe des deux protagonistes, en l'occurrence Fayez El-Sarraj et Khalifa Haftar, en dépit de leur présence à Berlin, Mme Merkel a indiqué que «tant de désaccords entre les deux figures ont empêché leur participation à cette conférence, mais ils étaient à Berlin pour suivre de près le déroulement de la rencontre». De son côté, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis l'accent sur la nécessité pour toutes les parties de respecter les résolutions onusiennes liées au désarmement et au retour au processus politique. Trois principaux processus ont été décidés lors des travaux de cette conférence, le premier, économique, dont les contours seront fixés dans deux ou trois semaines, concerne plusieurs institutions économiques libyennes, dont la Banque centrale, les compagnies pétrolières et autres, a indiqué M. Guterres. Le deuxième porte sur la mise en place d'une commission militaire composée de membres des deux parties, une démarche qui sera finalisée dans les jours à venir. Au plan humanitaire, le SG de l'ONU a réitéré la nécessité d'un engagement pour la protection des civils et le respect du droit international humanitaire.

Les Européens tentaient hier de convaincre l'Italie de relancer l'opération navale Sophia pour contrôler l'embargo sur les armes à destination de la Libye et discuter de leur contribution à la mise en œuvre de l'accord international conclu dimanche dernier à Berlin pour relancer les effort de paix dans ce pays. «Rien n'a été accepté» par les belligérants, a souligné le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, avant le début d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles, consacrée aux suites de la conférence de Berlin. Fayez al-Sarraj, le chef du Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU à Tripoli, et son rival, l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar, ont en effet refusé de se rencontrer lors de la conférence sous l'égide de l'ONU. Mais leurs soutiens étrangers se sont engagés à Berlin à cesser de leur apporter leur aide et à respecter l'embargo sur les armes afin de les contraindre à négocier, a expliqué le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas. Le représentant de l'ONU, Ghassan Salamé, les a invités à se réunir cette semaine afin de transformer la trêve en une vraie paix», a-t-il ajouté. Les Européens devraient toutefois prendre une première décision concrète en relançant l'opération Sophia créée en 2015 pour lutter contre les passeurs et contrôler l'embargo des Nations unies sur les armes à destination de la Libye. Elle est suspendue depuis mars 2019 à cause du refus de l'Italie de laisser débarquer sur son territoire les migrants sauvés en mer par les navires militaires. Le mandat de l'opération navale Sophia a été prolongé jusqu'au 31 mars 2020 et elle remplit actuellement des missions de surveillance aérienne. «Il va falloir voir la position de l'Italie», a expliqué le représentant d'un Etat membre. Le chef de la diplomatie italienne, Luigi di Maio, n'a fait aucune déclaration à son arrivée pour la réunion. Mais il a assuré dans un message sur sa page Facebook que «l'Italie demande le respect de l'embargo sur les armes avec des sanctions pour ceux qui l'enfreignent et est prête à jouer un rôle de premier plan dans le suivi de la paix en Libye». Une condition difficile à honorer quand on se réfère aux expériences passées et aux violations de cet embargo par des tiers-pays ayant pris pied, par procuration, dans le conflit libyen.

R. I.