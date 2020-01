Protection civile : Coordonner les interventions

La stratégie et le plan annuel mis en place par la Direction générale de la protection civile (DGPC) pour permettre aux équipes et agents pompiers de rester opérationnels ont été soulignés, hier à Batna, au cours d’un séminaire régional des chefs des unités principales de la protection civile. «Cette stratégie assure aux brigades et agents de la protection civile les moyens et conditions adéquats lors des simulations pour des interventions rapides et efficaces sur le terrain», a précisé à l’APS le sous-directeur des opérations auprès de la DGPC, le capitaine, Saïd Lahyani, en marge de ce séminaire regroupant 24 chefs d’unités principales des wilayas de l’Est, du Centre et du Sud-Est du pays.

Il a dans ce sens relevé qu’un regroupement similaire au profit des chefs des unités principales de la protection civile des régions Ouest du pays sera organisé «dans les jours à venir», rappelant que des rencontres régionales regroupant les chefs de service de la protection civile avaient été organisées durant les première et deuxième semaines de ce mois de janvier à Guelma et à Sidi Bel-Abbès. Des formations seront organisées «prochainement» dans toutes les wilayas du pays pour «le perfectionnement des interventions des brigades spéciales sur le terrain», a souligné le même responsable.

Ce séminaire régional supervisé par des cadres de la Direction générale de la protection civile s’inscrit dans le cadre de l’application du programme d’activité annuel de ce corps constitué pour coordonner les opérations et les interventions, selon le chargé de l’information auprès de la direction de wilaya de la protection civile, le lieutenant Hacène Yahia Chérif.

Cette rencontre régionale a été mise à profit pour évaluer le bilan des interventions des unités principales de 24 wilayas et des agents opérationnels durant l’exercice 2019 dans les volets lutte contre les feux et la surveillance des plages entre autres.

Des débats sur le programme d’entraînement quotidien, la gestion pratique et administrative et l’exploitation des données ont été aussi à l’ordre du jour de ce séminaire régional.