Décès de l’artiste Loubna Belkacemi : Une foule nombreuse l’accompagne à sa dernière demeure

Une foule immense et des figures du monde de l’art et de la culture ont accompagné hier à Batna Loubna Belkacemi à sa dernière demeure. La comédienne morte tragiquement à l’âge de 34 ans dans un accident de la route, survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Stil, dans la wilaya d’El Oued, a été inhumée au cimetière de Bouzourane de Batna dans une atmosphère d’intense émotion. Loubna, qui laisse derrière elle l’image d’une artiste aux multiples facettes, mais surtout une femme d’une immense gentillesse, a été saluée, une dernière fois, par ses proches et amis du quatrième art qui n’ont pas manqué de rappeler la personnalité exceptionnelle de la défunte. Comédienne et costumière autodidacte, Loubna Belkacemi avait interprété au théâtre de la ville son premier rôle en 2008 dans la pièce Arrous El matar, avant de confirmer tout son talent quelques années plus tard dans le spectacle chorégraphique Ettahadi de Riadh Beroual en 2014. La défunte a également joué dans plusieurs pièces dont Amghar thamnoukalt de Ramzi Kedja, pièce présentée au Festival culturel de théâtre amazigh en 2016, et L’épopée de Constantine, signée par Baouzi Benbrahim pour la manifestation «Constantine, capitale de la culture arabe». En parfaite connaisseuse de son art, Loubna a su mettre sur pied un atelier de conception de costumes qui a collaboré avec plusieurs théâtres et réalisateur du pays.