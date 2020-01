40e division d’infanterie mécanisée : Portes ouvertes à Béchar

Des journées Portes ouvertes sur la 40e division d’infanterie mécanisée de l’Armée nationale populaire (ANP) ont débuté hier au Centre d’information de la troisième région militaire (3e RM) à Béchar.

Ouverte par le général Rouania Samir, commandant de cette unité opérationnelle de l’ANP, en présence d’officiers supérieurs et officiers de la 3e RM, cette manifestation a été marquée par une démonstration faite par une section de combat de corps à corps avec différentes armes.

Elle entre dans le cadre de l’ouverture de cette institution de formation militaire au public afin de lui permettre de s’informer sur les activités de cette unité ainsi que les formations qu’elle propose et les conditions d’enrôlement des personnes intéressées dans les rangs de l’ANP, a-t-on indiqué.

Ces Portes ouvertes constituent une occasion pour les citoyens, particulièrement les jeunes, de s’informer sur les moyens dont dispose cette importante unité militaire qui est dotée des dernières technologies, ainsi que sur la formation de haut niveau des Djounoud et des contingents du service national.

La 40e division d’infanterie mécanisée de l’ANP est aussi «le témoin de la modernisation de l’institution militaire et du haut niveau de formation militaire des éléments de ses différentes unités pour la défense de l’intégrité du territoire national», a-t-on ajouté lors de ces Portes ouvertes qui se poursuivent jusqu’à mercredi prochain.