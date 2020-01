Préservation de la qualité de l’eau, SEAAL : une démarche limpide

La Société des eaux et d'assainissement d'Alger (SEAAL) veille au suivi de tous les processus de traitement de l’eau conformément aux normes de potabilité.

Selon, Mme Nora Benchikh, cheffe de service qualité au niveau de cette entreprise, l’eau produite à partir des barrages, des nappes souterraines et des stations de dessalement est soumise à de multiples analyses et contrôles quotidiens.

S’exprimant en marge d’une visite des différents médias aux stations de pompage et au centre d’appel de Bir Mourad Raïs, Mme Benchikh a affirmé que la SEAAL réalise chaque année environ 144.000 analyses physico-chimiques, 26.000 analyses bactériologiques et 12 000 échantillons d’analyse.

Les résultats de ces mesures servent à suivre l’évolution des paramètres représentatifs de la qualité de l’eau. Le processus de contrôle qu’assure le laboratoire central permet de garantir que l’eau du robinet soit conforme aux normes sanitaires. Le laboratoire effectue des prélèvements pour le contrôle de qualité au niveau des stations de traitement de l’eau potable et au niveau des installations de stockage notamment les réservoirs et les châteaux d’eau ainsi que dans les réseaux de distribution.

Le laboratoire central est certifié ISO 9001 en 2010 et accrédité ISO 17025 en 2005 par l’Organisme algérien d’accréditation pour 42 paramètres.

La station de pompage de Bir Mourad Rais a bénéficié d’une opération de réhabilitation totale et la diversification des ressources hydriques dans le but d'éviter la suspension de l'alimentation en eau à Hydra, Bir Mourad Raïs, El Biar, Ben Aknoun, Sidi M'hamed, Saïd Hamdine et Bir Khadem (partiellement), a-t-elle ajouté.

SEAAL a donné une grande importance aux stations de pompage de Bir Mourad Raïs et Garidi où se trouvent la plupart des hôpitaux et structures publiques de la capitale, selon la même responsable. Répondant à une question sur les perturbations de l'alimentation et les coupures récurrentes d’eau au niveau de certaines communes, cette responsable a expliqué qu’il existe deux sortes de réseaux hydriques, le réseau de distribution et celui de la production.

Lorsqu’une panne est enregistrée au niveau du premier réseau, l'approvisionnement est assurée dès sa réparation, tandis que la réparation d'une panne sur le réseau de production peut durer plus de 24 heures et le rétablissement de l'alimentation se fait de manière progressive, a-t-elle précisé. SEAAL assure l'approvisionnement de 57 communes avec un total de 12.000.00 m3 et dispose d’un centre d’appel joignable sur le numéro 15 94, en H 24 et 7j/7.

Le centre reçoit annuellement environs 500.000 appels avec une moyenne de 1.500 appels par jours. Les réclamations concernent les fuites d’eau, les coupures, les égouts bouchés, les relevés des compteurs, la facture, l’abonnement et les demandes de branchement.

Le Centre de gestion des interventions est mobilisé en permanence et dépêche des diagnostiqueurs dans les quatre heures qui suivent l’enregistrement de la réclamation pour réaliser un constat sur site. L’utilisation de techniques performantes telles que la géolocalisation par satellite permet de repérer le site et ainsi d’intervenir rapidement et efficacement. Une fois que le constat est fait, les interventions sont programmées par ordre de priorité.

Salima Ettouahria