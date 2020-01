École des techniques de l’intendance de Blida : Consolider le lien entre l’ANP et le peuple

La Direction régionale de l’information de la 1re Région militaire a organisé, hier, au Centre régional de l’information Mohamed-Madi, le lancement des journées d’information sur l’École des techniques de l’intendance chahid Djilali-Bounaâma. S’étalant sur 3 jours, l’événement devant se dérouler jusqu’au 22 janvier.

Le commandant de l’Ecole, le colonel Sami Merdaci a indiqué que l’objectif est de consolider le lien entre l’Armée nationale populaire et le peuple, plus pratiquement avec la frange juvénile conformément aux orientations du haut commandement de l’ANP. L’officier a rappelé que cet établissement assure de nombreuses formations, théorique et pratique, de haut niveau au profit des officiers, des sous officiers et des éléments du service national.

Il s’agit entre autres de formations en hôtellerie, restauration, contrôle de la qualité des eaux et des produits alimentaires, en énergies renouvelables et en textile. Le colonel Merdaci a indiqué que les nouvelles technologies occupent une place de choix au sein de l’établissement afin de hisser davantage les compétences et capacités des bénéficiaires de ces sessions. Il a affirmé que le sport n’est pas en reste dans le programme de formation afin d’assurer l’amélioration des capacités physiques des éléments. Le commandant de l’école a fait savoir que tout est fait pour enraciner le goût de la lecture constituant là un véritable investissement dans la ressource humaine. Notre travail est de former les compétences capables de relever les défis de l’heure et de s’adapter aux rapides mutations, a-t-il souligné.

Il convient de signaler que cette opportunité a permis aux médias de constater le haut niveau de performance du système de formation de cette école, à travers les nombreux ateliers exposant des équipements dernier cri à l’image de stations d’épuration d’eau mobile et autres camions laboratoires.

Les nombreux stands ont enregistré une grande affluence du public. Djeloul, cinquantenaire, a exprimé sa joie de découvrir les différentes avancées technologiques de l’ANP. Notre armée a accompli un saut qualitatif sur les plans scientifiques et techniques, a-t-il dit avant d’ajouter qu’il est fier de nos forces armées qui, en toutes circonstances, protègent la nation contre l’ensemble des dangers qui la guettent. De leur côté Fadela et Aymen, universitaires, ont tenu à nous confier que le peuple et son armée sont un rempart infranchissable protégeant l’Algérie contre ses ennemis.

Ils ont également révélé avoir été satisfaits de découvrir l’ensemble des spécialités proposées par l’école et ont tenu à rendre un vibrant hommage à la mémoire du défunt chef d’Etat major de l’ANP et vice ministre de la défense nationale, le général de corps d’armée, Ahmed Gaid Salah décédé le 23 décembre dernier.

Pour rappel, cet établissement a été fondé le 2 janvier 1980, sous le nom de Centre de formation en intendance et logistique à Ténès (Chlef).

En 1982, son nom changea en Centre de formation des techniques de l’intendance (CFTI), avant d’être transféré en 1995 à son lieu actuel, soit Blida (1re Région militaire).

L’établissement a été promu au statut d’école le 15 juin 2013, avant d’être dénommé, le 7 mai 2015, au nom du chahid Djilali Bounaâma.

