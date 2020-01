Salon «AGRI-PRO EXPO» à Oran : Le secteur agricole sous verre

La 5e édition du Salon «AGRI-PRO EXPO», qui ouvrira ses portes demain au centre des Conventions d’Oran, verra la participation de plus de 100 exposants, ont indiqué les organisateurs de cette manifestation. L’évènement «revient cette année avec plus de nouveautés et d’autres challenges à relever, entre autres faire de cette manifestation l’un des rendez-vous les plus importants dans l’agenda du développement du secteur agricole à l’échelle nationale». Pendant quatre jours, le Salon accueillera un public professionnel qui aura l’occasion de découvrir les dernières nouveautés en matière de machinerie, équipement, médecine vétérinaire, ainsi que les dernières innovations, les sciences et technologies en rapport avec le domaine de l’agriculture. AGRIPROEXPO, dans cette édition, verra aussi la participation d’exposants intervenant dans le domaine de l’élevage, aviculture, phytosanitaire, vétérinaire, filière lait, élevage, irrigation, laboratoires, organismes publics et Chambres d’agriculture. Le programme de conférences, qui accompagnera le Salon durant trois jours, prévoit des communications animées par des experts, chercheurs et spécialistes nationaux et étrangers sur des thèmes divers en liaison avec l’actualité du secteur en Algérie, notamment le développement agricole. Par ailleurs, et pendant toute la durée de la manifestation, les visiteurs découvriront une bonne partie de la riche collection de pièces rares du musée de l'Agriculture de Sidi Bel-Abbès et cœur du Salon, une ferme-témoin et un zoo d'animaux de la ferme qui fera office d'attraction pour le grand public, soulignent les organisateurs. Le Salon est organisé depuis sa création par par Xposium-Event.

Amel Saher