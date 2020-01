Barrage Aïn Zada à Bordj Bou-Arréridj : Baisse de la production de poisson

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj a réalisé, il y a quelques années, une production record de 400 tonnes de poissons d’eau douce, et dispose, avec le barrage d’Aïn Zada, d’un atout certain pour développer la pêche continentale. La wilaya peut varier ses ressources, subvenir à ses besoins en matière de poissons, varier ses activités et même offrir plus d’emplois. Le barrage, qui se trouve à l’est de la wilaya, constitue même un pôle touristique, puisqu’il reçoit la visite de beaucoup d’habitants avides de dépaysement et de rafraîchissement. La commune d’Aïn Taghrout a profité de la situation. Les passants par la localité traversée par la RN 5 auront remarqué les beaux spécimens exposés aux abords de la route, comme dans n’importe quelle ville côtière. Les citoyens commençaient à apprécier le produit qui se distinguait, outre son prix et sa disponibilité, par des caractéristiques nutritives certaines. Il s’est même imposé comme un mets essentiel dans la cuisine locale. Des projets ont même été lancés pour exploiter ce filon prometteur, comme la réalisation d’un mini-port sur les rives du barrage, la construction d’un atelier de transformation et l’aménagement d’une pêcherie pour faciliter la distribution du produit.

Pour organiser l’activité, des agréments ont été accordés aux pêcheurs qui se sont équipés de barques et de filets pour prendre la carpe qui est le poisson le plus répandu dans le plan d’eau. Des bassins de pisciculture ont suivi pour développer la production dans la région, grâce à des initiatives privées. Mais cette situation n’a pas duré longtemps. À peine trois ans après, les quantités pêchées ont commencé à s’amenuiser, à la grande désillusion des pêcheurs, ainsi que des consommateurs qui ont appris à composer avec le nouveau produit. Tout a débuté avec l’arrêt des importations d’alevins. La mise en service de l’écloserie de Sétif, qui devait suppléer aux importations, n’a pas arrangé les choses.

Le directeur de l’antenne locale de la direction des ressources halieutiques de Sétif évoque la surexploitation du plan et surtout la pollution qui a touché ce dernier. Selon le même responsable, la diminution du contenu du barrage a influé négativement sur le développement des carpes, dont beaucoup sont mortes du fait de ce facteur. Le barrage, réalisé avec des capacités de 120 millions de mètres cubes, est descendu à un remplissage moyen de 36 millions.

Ces deux problèmes se sont traduits par une baisse de la production au niveau de la structure qui tourne depuis 2017 autour de 32 tonnes. Avec cette production qui est moins que le dixième des chiffres de l’activité à ses débuts, la wilaya perd des recettes importantes et surtout la possibilité de développer un secteur prometteur. Il est nécessaire que toutes les parties concernées, autorités locales, professionnels du secteur et experts se penchent sur la question pour permettre à l’activité de sortir du marasme. La majorité du poisson consommé dans le monde provient de l'élevage. 90 pour cent de ce poisson est produit en Asie. Les espèces les plus élevées sont les carpes, suivies du tilapia et des salmonidés. La production piscicole mondiale était de 50 millions de tonnes en 2014.

F. D.