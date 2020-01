Pomme de terre : Cap sur l’exportation

Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Hamid Hamdani, a présidé, hier à Alger, une réunion de travail avec les représentants du Conseil national interprofessionnel de la filière pomme de terre, au siège de la Chambre nationale d'agriculture.

La rencontre a été l'occasion de débattre les mesures prises par la tutelle, pour promouvoir cette filière et également pour les producteurs, venus de plusieurs wilayas, de faire part des difficultés rencontrées.

S'adressant à un panel de producteurs, d'exploitants, de directeurs de Chambres d'agricultre et de professionnels du secteur, le SG du ministère indique que le système de coopératives est vital pour une meilleure organisation de la filière. M. Hamdani a assuré que la tutelle œuvre à élaborer une stratégie pour redynamiser le Système de régulation des produits de large consommation (SYRPALAC) dans la filière de pomme de terre, et ce en se focalisant notamment sur la transformation, la production de semence, la régulation administrative et l’accompagnement.

Le SG de la MADRP a expliqué qu'il est possible d'accroître la productivité en accroissant les rendements et en consacrant davantage de terres à l'agriculture.

M. Hamdani a assuré que pour cette filière, les périodes de soudure ont tendance à disparaître, grâce aux efforts de tous les intervenants, ce qui permettra, ajoute-t-il, d'assurer une disponibilité de la pomme de terre sur les marchés, avec notamment l'acheminement de 20.000 quintaux vers les établissements de stockage.

Évoquant la problématique de l'exportation, M. Hamdani espère qu«'elle ne soit pas une opération sporadique».



Booster la filière



Le Directeur général de la régulation et du développement des productions agricoles (DRDPA) au ministère, Mohamed Kherroubi, a expliqué que la production enregistrée est «le résultat des efforts fournis par la tutelle et les producteurs».

Il a indiqué que «l’augmentation des capacités techniques des agriculteurs, la mécanisation, l'appui et l’accompagnement des producteurs, à travers notamment l'assistance technique, la fourniture de la semence, ainsi que la formation permettent d'envisager d'autres perspectives, dans la filière de pomme de terre, en œuvrant à la diversification des zones de production, pour assurer une disponibilité à même de stabiliser les prix».

En ce qui concerne l'excédent de production ayant conduit à la baisse des prix, M. Kherroubi évoque «l’absorption de surplus de la production par la mobilisation de 33 opérateurs pour le stockage et l'emmagasinage dans les chambres froides». Il explique que cette opération a permis jusqu'à présent «d'absorber au moins 20.000 tonnes, après un mois de lancement», et ce au niveau de plusieurs wilayas, comme Bouira, Aïn Defla et Oued Souf.

M. Kherroubi indique que le groupe industriel agro-logistique «AGROLOG» assure «l'accompagnement des producteurs dans le transport et le stockage dans les chambres froides gratuitement».

Le DRDPA rappelle l'exécution en cours d'un programme d'urgence tracé par le ministre de l'Agriculture et axé sur trois mécanismes applicables, à savoir l'achat de l'excédent de production et son stockage dans les chambres froides afin de préserver les équilibres des prix des marchés pour la protection du consommateur, la prise en charge par le ministère des tarifs de transport, outre l'octroi de facilitations au profit des opérateurs économiques pour l'activation de l'exportation, à travers l'ouverture des postes frontaliers. Il évoque dans contexte «l'entame de l'opération d'exportation vers la Libye et la Mauritanie». M. Kherroubi a déclaré que des mesures ont été prises «pour alléger les procédures liées à la création et à l’organisation des coopératives», avant d'expliquer qu’elles «sont le meilleur moyen permettant de fédérer les agriculteurs et producteurs, pour permettre de bénéficier des mesures d'aide et d'autres facilitations liées à l'acquisition de la semence et du matériel».

Concernant le volet de la transformation, M. Kherroubi explique «la nécessité de tracer tout un programme avec les coopératives et les producteurs, afin d’œuvrer à sélectionner les semences pour la production de pommes de terre destinée à la transformation» et encourager même les producteurs à investir eux-mêmes, dans l'industrie de transformation, «pour en limiter les pertes qui parfois peuvent être occasionnées, et ainsi fournir le produit dans la période de soudure qui va du mois de mars à avril». Enfin, le président du Conseil national interprofessionnel de la filière pomme de terre (CNIFPT), Guedmani Ahcène, évoque le problème récurrent de «l'absence de circuits de la distribution et de commercialisation», qu'il considère comme «obstacle entravant l'écoulement de la production». Pour M. Guedmani, l’absence d’un marché national organisé et le manque de réseaux de distribution alimentent la spéculation sur ce marché.

Le président de CNIFPT a salué l'engagement du ministère à accompagner et à soutenir cette filière en partenariat avec les professionnels et les producteurs, pour la modernisation des systèmes de production et de régulation, d'augmentation de la production et l'amélioration de la productivité.

Tahar Kaidi