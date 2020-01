Accidents de la circulation : El-Oued une 13e victime décède

Le bilan des victimes du tragique accident de la circulation survenu dimanche sur la RN-3, s’est alourdi à 13 morts, a-t-on appris hier auprès du directeur de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya d’El-Oued. La treizième victime, un homme de 41 ans, originaire de la wilaya de Bejaia, qui a succombé à ses blessures graves, est déplorée parmi les blessés évacués vers l’Etablissement public hospitalier d’El-Oued, a précisé M. Abdekkader Laouini. D’un autre côté, 27 blessés ont pu quitter l’EPH d’El-Meghaier, après avoir reçu les soins nécessaires, ajoute le même responsable en signalant qu’une vingtaine de blessés sont maintenus en observation, seize à l’EPH d’El-Meghaier et quatre à l’EPH d’El-Oued.

Deux blessés, transférés dans un premier temps à l’établissement public hospitalier (EPH) Bachir-Bennacer de Biskra ont été évacués dimanche soir, vers le CHU-Batna pour «poursuivre le traitement médical», a indiqué à l’APS, le directeur de l’EPH, Amer Khaldi.

Les deux cas transférés à Batna parmi les sept reçus à l’EPH Bachir-Bennacer, concernent un blessé originaire de Jijel admis au service d’orthopédie et un autre de Sétif évacué au service de neurologie a précisé le même responsable soulignant que ces deux blessés ont subi les examens médicaux nécessaires et les médecins en charge ont décidé de les évacuer vers Batna «dans l’impossibilité de les prendre en charge médicalement à Biskra».

M. Khaldi a relevé que cinq victimes de l’accident de la circulation d’El Oued qui demeurent à l’EPH-Bachir Bennacer dont un cas reçu dimanche soir sont admis aux services d’orthopédie et neurologie soulignant que leur état de santé était «stable».

Il a détaillé «qu’un des blessés souffrant de fractures a été opéré et que les autres sont sous traitement médical».

«Sur les sept blessés transportés aujourd'hui à l'EPH Bachir-Bennacer, deux ont été transférés directement à partir du lieu de l'accident par les éléments de Protection civile de la wilaya de Biskra, intervenus pour apporter assistance à leurs collègues d’El Oued, tandis que le troisième a été transféré dans la matinée de l'hôpital de la commune d’El M’Ghair (El Oued) pour subir une neurochirurgie. Les quatre autres blessés y ont été évacués dans l'après-midi et dans la soirée de dimanche afin d'y recevoir les soins nécessaires», explique la même source.