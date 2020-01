Bordj Bou-Arréridj : Endiguer le phénomène

Les accidents mortels qui ont eu lieu dans la wilaya et plus particulièrement le carambolage survenu le 14 du mois en cours ont donné lieu à des sanctions des responsables du secteur. Ils n’auraient pas pris des mesures nécessaires pour le salage des routes dont des tronçons de l’autoroute Est-Ouest. Une rencontre de haut niveau a réuni autour du wali, des responsables des services de sécurité, l’inspecteur général et le directeur des infrastructures de base du ministère des Travaux publics ce qui a permis d’arrêter des dispositions d’urgence comme la multiplication des barrages de Gendarmerie et l’amélioration de l’éclairage des axes routiers et des échangeurs qui sont devenus des points noirs. Le wali, Ghali Abdelkader Belhazadji, a insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les énergies pour endiguer ce phénomène. Le directeur des infrastructures de base a insisté sur la priorité accordé par ce département à l’entretien des routes même s’il a reconnu qu’il y a des insuffisances dans ce domaine. Il a rassuré l’assistance que des efforts sont fournis pour les combler. Il a ajouté que la wilaya bénéficiera d’un renforcement des moyens comme les chasses-neige. Evaluant le réseau routier de la wilaya, il a jugé qu’il est entre moyen et bon. Mais il n’est pas mauvais d’après lui. Pour l’autoroute Est-Ouest, il existe un tronçon, a déclaré le même responsable, qui nécessite une prise en charge. «Nous allons le faire sur deux étapes», a-t-il précisé. Il demande aux automobilistes d’être prudents surtout en cette période hivernale avec la présence du brouillard, de la grêle, de la neige et de la pluie. Le même responsable a annoncé que la loi de finances 2020 accorde 40 milliards de dinars pour l’entretien des routes communales d’une longueur de 70.000 kilomètres.

Il a indiqué par la même occasion que les routes nationales bénéficieront également de sommes importantes pour leur entretien. Le responsable de l’Agence nationale des autoroutes a, quant à lui, rappelé que cette dernière œuvre à placer les signalisations nécessaires pour inciter les conducteurs au respect du code de la route. L’intervention du directeur de la Santé a permis de souligner les drames causés et même le coût de la prise en charge des blessés qui tournent autour de 220 millions de centimes payés à la charge du Trésor public. La wilaya a enregistré les 13 et 14 du mois en cours deux accidents mortels qui ont fait 6 morts et 25 blessés.

F. D.