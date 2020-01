Sétif : Déjà 11 décès dus au gaz

Le monoxyde de carbone continue d’endeuiller des familles en cet hiver glacial du fait, notamment du non-respect des règles en matière d’évacuation des gaz brulés.

Le bilan est lourd et le récent communiqué des services de la direction de wilaya de la Protection civile qui n’ont cessé d’agir sur le terrain de la sensibilisation à tous les niveaux, est révélateur de ces drames qui ont plongé dans la consternation bien des familles, parfois même décimées entièrement.

Pas moins de 137 opérations de sensibilisation ont été mises en œuvre par les services de la Protection civile, partout dans les structures éducatives, de formation, universitaires, par le canal de la radio locale même dans les souks hebdomadaires et les mosquées, mais l’étendue de cette wilaya et les causes de ces drames qui sont souvent liés à l’élément humain, même si le mercure qui n’en finit pas de racler le fond ces derniers temps, n’ont pas été sans se traduire en 2019 et les premières semaines de 2020 par un bilan dramatique.

L’année 2019 indique ce communiqué a été marquée par 74 accidents du genre dont 9 mortels qui ont engendré le décès de 23 personnes alors que 185 personnes ont été secourues. Le plus dramatique accident s’était déroulé au mois d’avril dernier dans la localité de Maafar, (commune de Salah Bey), provoquant la mort de 6 personnes d’une même famille. Deux autres drames provoquant chacun le décès de 3 personnes ont eu lieu à Ouled Gacem dans la commune de Ain Lahdjar et Gariet Tareztout sur les hauteurs de Bousselem.

La plupart de ces accidents sont liés à une mauvaise évacuation des gaz brûlés de chauffage ou à l’inexistence de conduite sachant là aussi, que les citoyens utilisent des moyens dérisoires pour se chauffer comme le trépied (Tabouna) dans des endroits clos.

Les trois premières semaines de l’année 2020, n’ont hélas pas été moins sombres hissant même la wilaya de Sétif aux «premières loges» de ces accidents ménagers au nombre de 16 qui ont déjà provoqué la mort de 11 personnes dans leurs foyers tandis que 39 autres ont été sauvés in extremis.

Dans ce contexte deux accidents se sont produits dans la commune de Ain Legradj faisant chacun 2 morts à Ait Gheboula et Tala Oudhrar, 5 autres morts à Sétif au niveau des cité Yahiaoui et de l’Avenir alors que la commune de Tachouda n’échappait pas à ce phénomène avec 2 morts.

Un constat qui conduit les services de la protection civile et autres partenaires ayant un lien direct avec un phénomène aussi dangereux, à intensifier leurs actions de prévention et de sensibilisation sur le terrain et d’aller vers les utilisateurs de chauffages.

F. Zoghbi