Asphyxie au monoxyde de carbone : 177 morts en 2019

Ainsi, 177 décès, dont 32 depuis le 1er janvier 2020, ont été enregistrés à travers le territoire national suivant les statistiques fournies hier par le colonel Farouk Achour, directeur de l’Information et des Statistiques à la Direction générale de la Protection civile, lors d’une journée de sensibilisation destinée aux représentants des médias.

Dans cet ordre d’idée et au vu de ces chiffres alarmant, surtout durant la saison hivernale, le colonel Achour a regretté la tendance haussière des décès lesquels sont passés de 100 cas en 2018 à 145 en 2019, alors que le nombre des personnes secourues a été de 1.849 en 2018 contre 2.324 en 2019 et 336 depuis le début de la nouvelle année.

A cet effet, afin de sensibiliser la corporation médiatique sur la gravité et la dangerosité de ce «tueur silencieux» qu’est le monoxyde de carbone, l’intervenant a précisé qu’il est important de multiplier les efforts et de poursuivre les compagnes de sensibilisation pour diminuer le danger du CO.



Sauver une vie en choisissant la qualité



Il faut bien admettre, toutefois, que la population est pour une grande part, responsable de la situation les citoyens ont tendance à choisir des chauffages à moindre coût c'est pour cette raison qu'ils achètent des appareils de bas de gamme.

Ces engins ne fonctionnent pas avec une tuyauterie qui a pour rôle d'évacuer les gaz nocifs mais ils sont dotés de filtres que l'on ne trouve pas sur le marché national. Durant les vagues de froid les citoyens se ruent vers les magasins spécialisés mais ne savent pas à quel niveau se trouvent les malfaçons des différentes marques qui leur sont proposées.

Optant la plupart du temps pour un prix à la mesure de leur bourse, les citoyens pensent avoir fait une bonne affaire alors qu'ils viennent sans le savoir acheter la mort.



Faire appel à des spécialistes



M. Achour, a expliqué, que «ce constat et due essentiellement au non-respect des mesures de sécurité obligatoires», en citant a titre d’exemple, le manque de ventilation du domicile, la non-conformité à la règlementation en matière de fabrication d’appareils de chauffage ainsi que l’utilisation, d’autres non conçus pour cet usage.

Ajoutant à cela, le non recours à des spécialistes en installation des appareils en question et le non-respect de l’obligation d’entretien régulier» également par un personnel qualifié, avant d’observer que ces accidents fréquents peuvent être évités avec «une meilleurs prévention et une bonne vigilance».

Afin de mettre en garde la population, la direction générale de la Protection civile a initié, depuis le 18 novembre dernier, une nouvelle campagne de sensibilisation nationale visant à «inculquer la culture de la prévention au sein de la famille, en mettant l’accent sur la femme au foyer», comme cela a été indiqué par le représentant de la Protection civile, précisant, toutefois, que cette campagne, «s’appuiera comme à l’accoutumée sur tous les supports médiatiques et de communication existants, dont les réseaux sociaux et la messagerie téléphonique, l’enjeu étant de sauver des vies».



Un problème de santé publique



Devant le fait que le citoyen ne semble pas vraiment conscient de la gravité et du danger causé par le monoxyde de carbone, le directeur de la Prévention contre les accidents domestiques au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Khalil Hadj Mati, a indiqué, que «l’ampleur du problème aurait pu être plus importante n’étaient-ce les campagnes de sensibilisation» menées par son département et celui de la Protection civile, toute en qualifiant ce phénomène de «problématique de santé publique».

«Il est important pour nous, de faire savoir aux citoyens que ces accidents sont évitables en prenant conscience que le monoxyde de carbone est un gaz insidieux, car inodore, incolore et non irritant. Autant de caractéristiques qui le rendent dangereux et pouvant tuer sans que la personne ne s’en rende compte», a-t-il expliqué, insistant sur «l’importance de la culture de l’entretien des appareils de chauffage».

Kafia Ait Allouache