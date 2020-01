Produits alimentaires : Recul de 7% de la facture d’importation

La facture d'importation des produits alimentaires en Algérie a reculé de près de 7% sur les onze premiers mois de 2019, en comparaison avec la même période de l'année dernière, a appris l'APS auprès de la direction générale des Douanes algériennes (DGD). Cette facture a atteint 7,32 milliards de dollars (mds usd) sur les onze premiers mois de l'année dernière, contre 7,86 mds usd durant la même période en 2018, enregistrant une baisse de 546 millions de dollars (-6,94%), a précisé la direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD).

Cette baisse s'explique, essentiellement, par une diminution des importations des céréales, lait et produits laitiers, des sucres et des légumes. Représentant plus de 33% de la structure des importations alimentaires, les céréales, semoule et farine ont atteint 2,43 mds usd, contre près de 2,82 mds usd en 2018, soit une baisse de 394 millions usd, (-14,01%). Les importations des produits laitiers ont également reculé à 1,16 md usd, contre 1,29 md usd, en baisse de 131millions (-10,09%). La facture d'importation du sucre et des sucreries a également reculé pour totaliser 654,28 millions usd, contre 771,09 millions usd (-15,15%).

La même tendance a été enregistrée pour les résidus et déchets des industries alimentaires, dont les tourteaux et autres résidus solides, lesquels ont été importés pour 514,06 millions usd, contre 634,23 millions usd, en baisse de près de 19%. De janvier à novembre derniers, une baisse de moindre ampleur a concerné aussi d'autres produits alimentaires. Il s'agit des importations du café, thé et épices qui se sont chiffrées à 314,37 millions usd, contre 343,25 millions de dollars (-8,41%), des légumes, avec 285,88 millions usd, contre 303,78 millions usd (-5,9%) et des préparations alimentaires diverses, qui ont reculé de 1,22% pour se chiffrer à 294,86 millions usd. Les importations d'huile de soja et ses fractions (classés dans le groupe des produits bruts) ont reculé de 3,19%, en s'établissant à 541,34 millions usd, contre 559,19 millions usd.



Hausse de 70% des importations de fruits



En revanche, les importations d'autres groupes de produits ont connu des hausses durant la même période de comparaison. Les achats de l'Algérie en fruits comestibles (fruits frais ou secs) se sont ainsi chiffrés à 246,72 millions usd, contre 145,21 millions de dollars, soit une hausse de 70%, détaille la DEPD. Les importations des tabacs et succédanés de tabac fabriqués ont, de leur côté, augmenté à 334,35 millions usd sur les onze premiers mois de 2019, contre 257,87 millions usd à la même période de l'année précédente, enregistrant une hausse de 29,66%.

Les importations des animaux vivants ont également progressé à 246,78 millions usd, contre 141,96 millions usd (+73,84%) durant la même période de comparaison. Par ailleurs, les importations des médicaments pour la vente en détail (classés dans le groupe des biens de consommation non alimentaires), ont enregistré une baisse de 6%, en s'établissant à 1,042 md usd, contre 1,108 md usd durant la même période de comparaison.