Bloomberg Innovation Index 2020 : L’Algérie dans le top 60

L’Algérie a été classée, pour la première fois, dans le Top 60 des économies les plus innovantes au monde, avec un score de 51,24 sur une échelle de 0 à 100, par l’agence américaine d’information financière et d’intelligence économique «Bloomberg». Les résultats de l’indice de l’innovation 2020 «The Bloomberg Innovation Index», dans sa huitième édition, publiés samedi 18 janvier, placent notre économie au 49e rang sur la base de paramètres et critères précis permettant de noter et d’évaluer le niveau et les performances en matière d’innovation et de compétitivité. Ainsi, l’Algérie a obtenu des scores au-dessus de la moyenne dans 5 indicateurs. Concernant l’indicateur «nombre de brevets déposés», l’Algérie a obtenu un score de 59 points sur 100, et 55/100 dans les indicateurs «productivité» et «nombre d’entreprises du secteur high-tech». Notre pays a par ailleurs obtenu 54/100 dans l’indicateur «nombre de chercheurs par rapport à la population», 51/100 dans l’indicateur «investissements dans la recherche».

Toutefois, l’Algérie a été destinataire de scores très bas dans les indicateurs «valeur ajoutée manufacturière» avec 12/100 et «dynamisme du secteur tertiaire» avec 7/100. Aussi, le défi actuel pour l’économie algérienne consiste à atteindre une croissance diversifiée et soutenue hors hydrocarbures ce qui suppose une priorité pour les nouvelles sources de croissance qui soient tirées par l’innovation et les idées novatrices pour un développement durable. L'indice Bloomberg de l'innovation annuel, dans sa huitième année, analyse des dizaines de critères en utilisant sept paramètres, y compris les dépenses de recherche et développement, la capacité de fabrication et la concentration d'entreprises publiques de haute technologie. Le classement 2020 a mis en lumière la capacité des économies à innover, un thème clé du Forum économique mondial annuel de Davos (Suisse), qui s'est tenu du 21 au 24 janvier 2019. Dans l'indice Bloomberg 2020, l'Allemagne s'est classée parmi les cinq premiers pays dans la fabrication à valeur ajoutée, la densité de haute technologie et l'activité des brevets. La Corée du Sud a perdu son trône en raison notamment d'une baisse relative de la productivité, tombant à la 29e place par rapport au 18e rang de l'année dernière dans cette catégorie. L'Allemagne rompt ainsi la séquence de six ans de règne de la Corée en tant que nation la plus innovante tandis que les États-Unis sont tombés d'un cran au 9e rang. La deuxième économie mondiale, la Chine, a légèrement progressé d'une place pour atteindre le 15e rang. Elle s'est maintenue au deuxième rang sur l'activité des brevets et s'est classée parmi les cinq premières pour l'efficacité tertiaire. Le processus de classement 2020, pour rappel, a été entamé par l’évaluation de plus de 200 économies. Chaque pays a été noté sur une échelle de 0 à 100 sur la base de sept catégories de pondération égale. Les nations qui n'ont pas communiqué de données pour au moins six catégories ont été éliminées, réduisant la liste totale à 105.

D. Akila