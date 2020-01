Exposition collective à Alger : «Un rêve et trois regards»

Une exposition collective d'œuvres contemporaines sur le thème de la création abordée dans un style abstrait, a été inaugurée, samedi dernier à Alger, par les plasticiens Mourad Abdellaoui, Djamel Talbi et Mohamed Chafa Ouzzani. Organisée par la fondation culturelle Ahmed et Rabah-Asselah, l'exposition intitulée «Un rêve... trois regards», dénote d'un travail de recherche sur le plan des couleurs et sur la création comme un acte libérateur qui bouscule les certitudes et permet le rêve. Mourad Abdellaoui propose une collection traitant de l'évasion, mettant en avant le processus de création en évolution d'une toile à une autre. L'artiste démarre son travail par un aplat évoquant la plénitude et qui porte à chaque fois une touche contemporaine comme un relief de peinture en forme de trou béant ou un collage de grillage avec des formes géométriques volontairement imparfaites. Abdellaoui a porté son choix sur un palette très sombre évoluant vers des tons plus clairs, mais toujours froids, dans une stratification évolutive.

Pour sa part Djamel Talbi propose de petits formats lumineux célébrant le traits abstrait qui questionne l'espace, le temps et le symbole par une superposition de formes et de couleurs en aquarelle sans domination particulière. Avec une palette plus chaude et une orientation plus franche vers la géométrie, Mohamed Chafa Ouzzani propose des toiles fidèles à son style et à son univers, qui se rapproche de l’architecture et l’archi-peinture. Dans un style abstrait, il traite de la libération, de la liberté de l’esprit et de l’imaginaire, exploitant, dans une petite série de tableaux, la géométrie de manière décalée pour évoquer des concepts et non des maquettes d'architecte proprement dites. Si l'artiste joue volontairement avec la rigueur de la géométrie, il enrichit aussi cette collection de collage de symboles comme la main de Fatma et des traits au crayon blanc. L'exposition «Un rêve... trois regards» est visible au siège de la Fondation Ahmed et Rabah-Asselah jusqu'au 18 février prochain.