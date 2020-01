Oran : 33 artistes plasticiens au musée d’art moderne

Une exposition artistique collective s'est ouverte samedi soir au musée d’art moderne d’Oran (MAMO) avec la participation de 33 artistes plasticiens avec des touches diverses. Organisée à l'occasion du 37e anniversaire de la fondation de l'Union nationale des arts de la culture (UNAC), cette exposition étale 80 toiles signées par 33 peintres amateurs et professionnels, venus de différentes wilayas du pays, a souligné le chef du bureau d'Oran de l’UNAC en marge de cet événement culturel. Les œuvres de cette exposition, organisée par le bureau d'Oran de l’UNAC précitée, mettent en exergue différentes expériences artistiques d'artistes plasticiens, qui se caractérisent par une diversité de méthodes puisées de courants artistiques et d'écoles de renommée internationale, notamment l'abstrait, le réaliste et le symbolique, a fait savoir Boualem Abdelhafidh. Les peintures artistiques traitent une variété de sujets inspirés du patrimoine algérien, abordant le passé et l'avenir indépendant. Le visiteur de cette exposition plonge dans l'aventure et la vision de chaque peintre faite de couleurs et de techniques. Cette exposition, organisée avec le musée national «Ahmed-Zabana» d’Oran, constitue une opportunité de construire des ponts de communication entre professionnels et amateurs, et d'échanger les expériences dans le but de développer l'art plastique algérien, a souligné l’artiste professionnelle, Fouzia Menaouer, qui participe à cette manifestation avec trois œuvres distinguées qui n’ont pas manqué d’attirer l'attention des visiteurs et amateurs d'art plastique. A l'occasion de cette manifestation qui a enregistré la présence d'une pléiade d'hommes de culture et d'art de wilayas du pays, des récitals de musique en genre saharien ont été présentés par la troupe folklorique «Kheima Khadra» à Oran, qui a donné à cette exposition une ambiance artistique particulière. Parallèlement à cette manifestation, qui se poursuivra jusqu’au 2 février prochain, des ateliers artistiques ont été programmés sur la réalisation d’un tableau en aquarelle, les étapes de créativité d’une toile en plastique, animés par l’artiste Talbi Rachid et deux conférences, l'une sur l’importance de l’éducation artistique dans les trois paliers animée par l’écrivain Abdelhafid Boualem et l'autre sur l'histoire et les étapes de création de l’UNAC par l’artiste, Dehini Boutkhil.