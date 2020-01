Exposition de photographieS antiqueS, de Zakaria Haddad : voyage au cœur du patrimoine

Une exposition de photographies de l’artiste photographe, Zakaria Haddad, dédiée aux constructions de l'architecture antique en Algérie et des pays voisins, ainsi, qu’à la magie de notre mère nature a été inaugurée samedi passé, à la salle principale (lobby) de l’hôtel Sofitel, à Alger.

Intitulée «L'Architecture antique à travers la vue d’un photographe», cette exposition de rues et d’ immeubles présente, à travers une quinzaine d'affiches placardées sur les façades de l'institut, un panorama de l'œuvre de Pouillon, omniprésente dans le paysage architectural algérien.

Zakaria Haddad est un artiste photographe qui a débuté sa carrière officiellement en 2015. Il a participé à plusieurs salons et expositions au niveau national, à l’instar du 4e Salon national de la photographie de Souk- Ahras-2018, au concours «Algérie dans les yeux de ces photographes» organisés par Arab PX en novembre 2018 ; l’exposition de la photographie «La semaine culturelle Algérienne en Afrique du Sud 2018»; vernissage de l'exposition «Une photo, une histoire « en mars 2016 ; concours international de la photographie «Palm dans les yeux du monde Abu Dhabi» ; «XPOSURE International Photographie Festival-2017» de l’Union des photographes arabes et le Festival international de la photographie «Béni Mtir», Tunisie 2018. Grace à son talent, son flair et son savoir-faire, Zakaria a pu décrocher le Premier prix du Salon de la photo qui s’est tenu à Bejaia. «Après plusieurs participations dans divers salons et expositions collectives, j’ai décidé de lancer ma première exposition personnelle», a-t-il confié, précisant :qu’»il est temps d’entamer ma première expérience pour faire connaitre mon travail et le partager avec le grand public».

Zakaria précise qu’il est «spécialisé dans la photographie de l’architecture», chose qui le mène à axer ses photos sur les similitudes existantes entre plusieurs sites dans divers régions de l'Algérie et d’autres pays, notamment en Tunisie.

A travers les trente tableaux qu’il a présentés lors de cette exposition, dont 20 sur le thème principal «Architecture antique» et 10 sur des sujets variés comme la nature, des photos de rue, d’animaux, de jardin et du patrimoine, l’artiste dévoile la richesse du patrimoine artistique de notre pays. Un patrimoine encore méconnu du grand public, alors que tant de places sont à découvrir. «Les photos ont été prises dans plusieurs sites en Algérie, tel qu’Alger, Constantine, le Sahara avec son grand désert..., et en même en Tunisie», explique-t-il. Ces œuvres artistiques, des photos prises par l’artiste dévoilent la magie et la beauté féerique de l’Algérie, comme celle relative à la traversée du désert (Timimoune), le Ksar de Béni Izguen (Ghardaïa), le coucher du soleil dans le désert (Bechar), la célébration du Mawlid Ennabaoui (Beni Abbès) et même dans des pays voisins, comme le portrait d’un cheval (Monastir-Tunisie). L’exposition, qui se poursuivra jusqu'au 15 février prochain, comprend également des photographies en noir et blanc prises par l'artiste lors de ses visites à Tlemcen, Ghardaïa, Alger, Constantine… La nature et l’architecture antique, photographiées par Zakaria Haddad dans les différents sites, interrogent notre rapport au vivant, et au quotidien. Zakaria, met l’accent sur la magie des paysages sacrifiés sur l’autel dutourisme de masse. Les mises en scène de la vie quotidienne, aux couleurs saturées, de l’artiste photographe transposent le réel dans la fiction, documentant les usages générés par l’architecture ou les espaces publics.

Kafia Ait Allouache