Nadjib Stambouli signe son ouvrage La rancune, à la librairie des beaux-arts : De la «pure fiction plausible»

C’est au niveau de la libraire des Beaux-Arts, que l’écrivain-journaliste et chroniqueur, Nadjib Stambouli, a donné, samedi dernier, rendez-vous à ses lecteurs, pour leur dédicacer son troisième roman, la Rancune, paru en 2019 aux éditions Casbah.

Après Le comédien et Le fils à maman, Nadjib Stambouli présente à ses lecteurs un nouveau roman La rancune. Rencontré, dans l’après-midi de samedi dernier, Nadjib Stambouli a parlé de son nouveau roman et insisté sur le fait qu’il ne s’agit pas du tout d’un roman en rapport avec son métier de journaliste. «Dans ce roman, je me suis départi complètement de ma casquette journalistique», a-t-il affirmé. Dans le même ordre d’idées, il indique que «dans ma profession de journaliste ma mission est d’informer, et en tant qu’écrivain, ce n’est pas le même but, ce n’est pas la même vocation».

Il s’agit plutôt, selon l’auteur, «d’un roman sentimental et social». Soulignant qu’il écrit par plaisir, l’auteur affirme que l’écriture de ses romans n’est guère une thérapie pour lui. Il précise, dans ce sens, que «chaque écrivain a sa propre motivation et ses propres raisons d’écrire». «Personnellement je le fais par passion. Ça me fait plaisir quand j’écris, c’est tout», affirme Nadjib Stambouli. Il a, en outre, relevé que «lorsque j’écris…, je pense constamment à mes lecteurs potentiels». «J’écris d’abord et avant tout pour le lecteur. Je pense à ce qui lui plaira, ce qui le tiendra en haleine tout au long de la lecture du roman. Donc, le lecteur potentiel ne me quitte pas jusqu’à la dernière phrase écrite», précise Stambouli qui a décidé de s’essayer à l’écriture romanesque après avoir passé plus de trente-cinq ans dans l’écrit journalistique.

A une question relative au choix du titre, ce dernier souligne qu’»aussi-bien La rancune que tous les autres titres c’est Mouloud Achour, directeur des éditions de Casbah éditions, qui me les proposent… C’est des titres qui me vont bien et aux quels j’agrée parce qu’il ajoute sa touche personnelle». Nadjib Stambouli débute son roman par l’enterrement d’un ami et le termine par la fin de ses illusions sur l’amour et l’amitié. Il relate dans son ouvragela vengeance d’une femme trahie, Afifa.

Celle-ci a usé de tout pour détruire l’homme qu’elle chérissait et qui l’a sacrifiée pour ne pas déplaire à son père. Un faux indice en guise d’énigme -un minuscule fragment de rose des sables collé sur la dépouille de son ami- et voilà l’infidèle lancée sur les pistes sinueuses qui mènent à la perdition. Concernant les personnages du roman, Stambouli soutient que «c’est de la pure fiction plausible…qui sort de mon imaginaire».

Sihem Oubraham