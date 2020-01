Nigeria : Attaque contre une base de l’ONU

Des djihadistes ont mené une «attaque extrêmement violente» contre une base des Nations unies dans une ville reculée du nord-est du Nigeria, près du Cameroun, région en proie aux insurrections djihadistes de Boko Haram et de l'ISWAP, branche ouest-africaine de l'Etat islamique, selon des sources sécuritaires et de l'ONU. Les djihadistes ont incendié des bâtiments et pillé des aides humanitaires, ont indiqué ces sources. Des combattants islamistes sont arrivés samedi dernier vers 20 heures à Ngala, à bord de camions équipés de mitrailleuses lourdes et ont attaqué le centre de coordination humanitaire, proche d'un camp de déplacés où 55.000 personnes ont trouvé refuge et dépendent de l'aide humanitaire. «Les assaillants ont tiré avec des mitrailleuses (...) et utilisé des lance-roquettes RPG. Les soldats qui protègent les lieux ont réussi à évacuer le personnel humanitaire vers leur base à proximité pendant que les combats se poursuivaient», a indiqué un employé humanitaire. «Aucun membre du personnel humanitaire n'a été blessé», a-t-il précisé.