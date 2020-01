Tensions en Méditerranée orientale : l’Atout turc

Déterminée à conforter son influence en Méditerranée orientale, où les ressources en hydrocarbures attisent les tensions, la Turquie pourrait augmenter la pression sur Chypre, qu'elle considère comme le maillon faible d'une alliance régionale opposée aux ambitions d'Ankara, estiment des analystes. Le raidissement entre Ankara et Nicosie intervient au moment où la Turquie multiplie les démonstrations de force sur chaque rive de la Méditerranée, aussi bien dans les conflits en Syrie et en Libye. Face aux revendications d'Ankara sur les gisements énergétiques de la région, Chypre, la Grèce et Israël ont signé début janvier un accord sur le gazoduc EastMed. Et les tensions provoquées par la découverte, ces dernières années, de gigantesques gisements gaziers en Méditerranée orientale sont particulièrement vives entre la Turquie et Chypre, dont le tiers nord est occupé par l'armée turque depuis 1974. Si une action militaire turque contre l'île voisine est peu envisageable, Ankara pourrait toutefois chercher à augmenter la pression sur Nicosie pour la dissuader de continuer ses explorations d'hydrocarbures. Fin novembre, la Turquie a notamment signé un accord controversé de délimitation maritime avec le Gouvernement d'union nationale libyen (GNA), dans l'optique de faire valoir ses droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale. Cet accord, ainsi qu'un accord de coopération militaire entre Tripoli et la Turquie, ont été jugés «nuls et non avenus» par Chypre, l'Egypte, la France et la Grèce. Mais le président turc a assuré le 16 janvier dernier que son pays allait commencer «dès que possible» à faire des forages dans ces zones contestées et riches en hydrocarbure. Selon bon nombre d’observateurs, l'accord turco-libyen devrait au minimum retarder la construction du gazoduc EastMed, car celui-ci est censé traverser des zones maritimes revendiquées par Ankara. Le gazoduc ne verra en toute vraisemblance jamais le jour. Ankara détiendrai alors la clé du futur projet «EastMed». En effet, la Turquie «peut bloquer tout accord actuellement en vigueur sur l'exploitation offshore» en augmentant sa présence militaire, navale ou aérienne à Chypre-Nord (RTCN, reconnue uniquement par Ankara).

Une démarche pas coûteuse du tout, mais effroyablement efficace.

M. T. et Agences