Avion abattu par l’Iran : Kiev insiste sur la remise des boîtes noires

Kiev a insisté hier pour que Téhéran lui remette les boîtes noires de l'avion de ligne ukrainien abattu par l'Iran, lors de négociations avec un ministre iranien en visite en Ukraine, a indiqué la diplomatie ukrainienne. Le ministre iranien des Transports, Mohammad Eslami, est arrivé en Ukraine pour «exprimer des excuses officielles» et «nous espérons» pouvoir «discuter des problèmes pratiques dont le retour des boîtes noires», a indiqué à la presse le chef de la diplomatie ukrainienne Vadym Prystaïko. «Nous exigeons que ces boîtes nous soient remises, c'est ainsi que l'Iran va prouver être disposé à un dialogue ouvert et une enquête impartiale», a poursuivi le ministre ukrainien.

M. Eslami sera reçu dans l'après-midi par le président Volodymyr Zelensky, a indiqué la présidence ukrainienne. Vendredi dernier, M. Prystaïko avait assuré que Téhéran était «prêt» à transférer à Kiev les boîtes noires du Boeing ukrainien, mais un haut responsable iranien a depuis déclaré que Téhéran comptait les garder dans l'immédiat. «Nous allons essayer de décrypter les boîtes noires en Iran et nos options ensuite sont l'Ukraine et la France. Mais pour le moment nous ne projetons pas de les expédier dans un autre pays», a indiqué le directeur du bureau d'enquêtes de l'organisation iranienne de l'aviation civile Hassan Rezayifar, selon l'agence iranienne IRNA. Après trois jours de démentis, les forces armées iraniennes ont reconnu le 11 janvier avoir abattu par «erreur» le Boeing 737 d'Ukraine International Airlines quelques minutes après son décollage à Téhéran.

Les 176 personnes à bord, en majorité des Iraniens et des Canadiens, sont décédées.