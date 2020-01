Eliminatoires Mondial U20 filles : victoire de l’Algérie devant le Soudan du Sud

La sélection féminine algérienne de football des moins de 20 ans (U20) s'est imposée largement sur le score de (5-0) (mi-temps : 3-0) devant son homologue du Soudan du Sud, en match disputé dimanche dernier à Kampala pour le compte du 1er tour (aller) des éliminatoires du Mondial de la catégorie, prévu en août 2020 au Costa Rica et au Panama. Les buts de la sélection algérienne ont été inscrits par Ournani (20e), Bahri (39e), Nefidsa (43e), Ghanouche (49e) et Ayadi (58e). Le match retour entre l'Algérie et le Soudan du Sud est prévu le dimanche 2 février au stade 20-Août-1955 (Alger).

Le vainqueur de cette double confrontation affrontera au deuxième tour le vainqueur entre l'Egypte et le Maroc. Les Marocaines se sont imposées vendredi au Caire (5-3) pour le compte du match aller.