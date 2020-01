ES Sétif : Le Zambien Brian Mwila en renfort

Actuellement en Espagne où elle se préparait en prévision de la phase retour, l’Entente de Sétif continue à faire son mercato hivernal. Après le défenseur Benyahia (Ex-USMA), l’Aigle Noir a enregistré, dimanche dernier, l’arrivée du Zambien, Brian Mwila. L’ES Sétif tient sa deuxième recrue hivernale. Il s’agit de l’attaquant international zambien, Brian Mwila. Le joueur de 25 ans a rejoint le groupe sétifien, dimanche soir, à Alicante. Cet attaquant dont on dit beaucoup de bien arriver en provenance du club autrichien, SC Rheindorf Altach. En principe, il signera un contrat de deux saisons et sera la deuxième recrue hivernale de l’ESS après le défenseur Benyahia. Ce dernier est finalement qualifié et pourra jouer dès le début de la phase retour. À signaler que l’ESS est à Alicante depuis près d’une semaine où elle effectue son stage de préparation en prévision de la phase retour. Dans cette optique, la bande à Kouki jouera un match amical très attendu face au club roumain de première division, le FC Kleg. Un match qui permettra au coach tunisien de l’Entente de mesurer le degré de préparation de son équipe qui, il faut le dire, est sur une courbe ascendante depuis quelques jours. Amar B.