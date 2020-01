JS Kabylie : Le duo Saïb-Menad approché

Sitôt le limogeage du Français, Hubert Velud ,acté, les CV d’entraîneur en situation de chômage ont commencé à affluer sur le bureau du président Mellal. Néanmoins, la direction de le JSK ne veut pas se précipiter pour nommer un nouveau coach, bien que des contacts sérieux soient déjà entrepris depuis samedi dernier avec les managers de certains coachs. En effet, la JSK a deux pistes, une en locale et l’autre étrangère. Les rumeurs annonçant l’éventuelle arrivée de l’entraineur algero-allemand Ait Abdelmalek a été démenti par le directeur général de la JSK Nassim Ait-Abderrahmane. Contacté par nos soins, hier, celui-ci a été on ne peut plus clair : «Nous n’avons aucun contact avec ce technicien. Personne ne l’a approché pour le moment. Nous avons reçu plusieurs propositions d’entraineur Algériens et autres étrangers. Certaines sont à l’étude. Cela dit, la désignation du nouvel entraineur interviendra Avant la fin du mois pour permettre au futur coach de préparer le premier match de phase retour du championnat face au NAHD, le 5 février prochain. Malgré les différents faux-pas concédés ces dernières journées, nous comptons jouer à fond nos chances en championnat. Pour les trois prochains matches, la barre technique sera confiée au duo Chay-Karouf», nous a-t-il confié. Cependant, nous croyons savoir que la direction s’est rapprochée de Menad et Saib pour former un duo à la tête de la barre technique. C’est la piste privilégiée de la direction du club. Les deux devaient rendre une réponse hier aux dirigeants. Dans le cas où ils acceptent de prendre l’équipe, les deux hommes assisteraient cet après midi à la rencontre face au Mouloudia d’Oran. Dans le cas contraire, Mellal et ses collaborateurs se pencheront sur la plan «B». Il s’agit de l’ex-coach du MC Alger, Bernard Casoni, dit intéressé par l’offre.

Redha M.