Le Président Tebboune rend hommage aux victimes de l’accident d’El-Oued

Le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, a rendu hommage, à Berlin, aux victimes de l'accident de la route survenu tôt dans la matinée dans la wilaya

d'El Oued, faisant 12 morts et 46 blessés. A l'entame de son intervention devant les participants à la Conférence internationale de Berlin sur la crise libyenne, le président de la République a rendu hommage aux victimes de cet accident, en déclarant : «Permettez-moi de rendre hommage aux victimes du tragique accident de la route survenu aujourd'hui dans mon pays qui a causé la mort de 12 citoyens algériens et fait plus de 40 blessés». En cette circonstance douloureuse, le chef de l'Etat a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes, priant Dieu, Tout-Puissant, d'accorder Sa Sainte Miséricorde aux victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés de ce terrible accident.

Le président Tebboune a chargé le Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la prise en charge des blessés et porter assistance aux familles des victimes.