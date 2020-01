Commentaire : Obligation de résultat

La nouvelle vision du développement passe irréversiblement par la refondation de l’État et de ses institutions, pour une meilleure gouvernance et une moralisation de l’acte de gestion et du service public. Ce sont-là désormais les fondamentaux qui devront guider les choix stratégiques de l’économie algérienne dans sa phase de transition vers un modèle de croissance diversifié. Aussi, au niveau des responsabilités, il s’agira de faire preuve de résultats, de performance et de visibilité dans l’action. Tout un mode de fonctionnement qui est à revoir en fait pour instaurer les bases de la légitimité de l’État dans son ensemble et de la crédibilité de ses institutions. Il devient, par conséquent, impératif pour le gouvernement de situer son action dans cette perception de l’Algérie nouvelle et, par rapport aux perspectives, aux défis et enjeux liés à cette phase de reconstruction de l’État, dont la confiance est à puiser, avant tout, dans l’ancrage social. On retient, à ce titre, l’engagement du président de la République pour la mise en œuvre d’une nouvelle politique de développement hors hydrocarbures basée sur la diversification de l’économie et une transition énergétique devenue incontournable. Des orientations ont été données pour l’élaboration de nouvelles visions sectorielles devant contribuer au redressement économique sur des bases saines. Des objectifs dont la réalisation recommande «la mobilisation et la détermination de tous et la prise de conscience de chacun sur les enjeux et les défis que nous devons ensemble relever», a insisté le chef de l’État. En fait, «il est essentiel, pour la crédibilité de l’État et des institutions publiques, que les engagements pris soient honorés, car c’est la condition sine qua non du rétablissement du lien de confiance entre l’État et le citoyen», devait souligner le président de la République, dans le cadre des orientations formulées en direction des membres du gouvernement. Aussi, faut-il mettre en relief le fait que l’exercice des missions et attributions sera à l’avenir «évalué et apprécié en tenant compte, essentiellement, du niveau de prise en charge réelle des besoins et préoccupations exprimés par les citoyens, en général, et par les opérateurs économiques et sociaux, en particulier», ce qui suppose cette obligation pour le gouvernement de faire preuve de résultat dans la conduite des affaires du pays et une rupture avec les comportements et pratiques du passé, car il y va de la «crédibilité de l’État et des Institutions publiques». Une approche qui requiert également de lutter contre l'influence et les interférences des lobbies et autres groupes d'intérêts dans les politiques publiques, ainsi que la mise en place d'un cadre juridique stable et motivant à même d'assurer les conditions d’une meilleure lisibilité aux opérateurs économiques, et à l’encouragement de l’investissement productif, notamment privé qui s’avère incontournable dans cette phase de transition économique.

D. Akila