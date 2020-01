Santé : Des équipes d’inspection dans les hôpitaux

Le secteur de la Santé suscite un intérêt grandissant de la part des plus hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné «une rupture avec les pratiques du passé dans le domaine».

M. Tebboune a également ordonné l’adoption d’un plan d’urgence axé sur deux priorités, à savoir la prise en charge dans les services des urgences et celle des femmes enceintes. Estimant que «les Urgences et les Services obstétriques sont le maillon faible du système sanitaire», M. Tebboune a appelé à une réorganisation du secteur et à des mesures pratiques en matière de formation de médecins urgentistes et de paramédicaux, en plus de l’encouragement de ces médecins à travers des incitations appropriées. M. Tebboune a mis en garde contre le refus d’admission des femmes enceintes juste avant l’accouchement par n’importe quel service médical.

Le Président a également évoqué le phénomène de la violence à l’égard du personnel médical au sein des établissements hospitaliers. Il a demandé la contractualisation avec des sociétés privées afin de garantir la sécurité des personnels et des infrastructures de santé.

Suite à ces instructions, le ministère de la Santé s’apprête à lancer une étude approfondie sur les deux services qui font objet du plus grand nombre de plaintes, à savoir les urgences et le gynéco-obstétrique.

Selon des sources du ministère de la Santé, les opérations d’inspection qui seront effectuées concerneront tous les hôpitaux du pays.

Le ministère mettra l’accent dans son étude sur les raisons de la surcharge, ainsi que le recensement du nombre des patients qui affluent sur ces deux services. Parallèlement, les équipes d'inspection s'emploieront à réaliser un audit sur le fonctionnement de ces services et à identifier les lacunes dont ils souffrent en écoutant les professionnels du secteur, à même de trouver des solutions susceptibles de contribuer à l'amélioration de la qualité du service public en nette dégradation.

Pour rappel, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, a donné des instructions aux différents responsables pour opérer sans délai un changement qualitatif palpable pour les citoyens.

Lors d'une réunion de coordination avec les cadres du ministère, le Pr Benbouzid a mis l'accent sur la nécessaire introduction de nouveaux mécanismes pour consacrer le professionnalisme, assurer aux personnels de la santé de bonnes conditions de travail et la sécurité, et protéger les biens des établissements de santé.

Concernant l'amélioration de l'accueil, de l'orientation et de l'hygiène en milieu hospitalier, le ministre a donné des instructions pour offrir de bonnes prestations hospitalières aux citoyens. Le ministère a strictement interdit les rassemblements dans les bureaux sans justification, et a appelé les professionnels à éviter l’utilisation abusive des téléphones portables pendant les heures de travail. Il est également strictement interdit de se déplacer en tenue à l’extérieur de l’hôpital. Le ministère a chargé les directeurs des établissements de santé de mettre immédiatement en œuvre ces instructions.

Salima Ettouahria