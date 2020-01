Réunion du Conseil des ministres, Economie et front social : Garantir la stabilité

Le Conseil des ministres, tenu samedi sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, vise à adopter un plan d’action et un agenda de réformes dans chaque secteur, afin de permettre au gouvernement d’Abdelaziz Djerad d’insuffler une nouvelle dynamique à la transformation économique et sociale du pays.

Il s’agit de garantir le développement économique à même de propulser le pays vers l’émergence. L’ambition de l’État est de favoriser une croissance économique à fort impact sur le développement humain, dans la perspective de garantir durablement la stabilité économique et sociale. La réalisation de cette ambition repose sur la mise en œuvre d’un important programme d’investissements dans les secteurs porteurs, à même d’impulser une dynamique de croissance forte et soutenue. La lutte contre les inégalités et les injustices sociales est au cœur du projet politique du président de la République.

Dans cette perspective, il a insisté sur l’importance des réformes dans le domaine social, dès le lendemain de son accession à la magistrature suprême. L'enjeu est de renforcer la solidarité avec les couches sociales défavorisées. La réunion a permis de faire le point sur les mesures relatives à la relance de l’économie, notamment. Dans ce sens, certains membres du gouvernement, à l’instar du ministre de l’Industrie, ont décliné les actions à mener, sans oublier les projets prioritaires présidentiels à caractère social.

À terme, chaque département ministériel est tenu de produire un plan d’action définitif de réformes sectorielles sous la forme d’un programme de travail.

Émanation du programme présidentiel, le Plan de développement qui sera mis en œuvre se fera, sans nul doute, selon les orientations données par le président de la République, et, à l’évidence, sa concrétisation se fera par l’implication et l’adhésion de l’ensemble des acteurs.

En effet, dans les domaines économique et social, il est important d’imprimer une nouvelle dynamique à l’investissement et au soutien de l’entreprise, la PME, en particulier. Les projets de réforme que l’Algérie lancera sont nombreux et portent sur la consolidation de la démocratie par une réforme constitutionnelle, le passage d'une économie de rente à une économie de marché diversifiée, dans le cadre d’une stratégie dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, des services et du tourisme, et de la sauvegarde de la cohésion sociale, par la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale.

La mise en œuvre de ces réformes se fera selon les moyens dont dispose le pays, et surtout orientée d’abord à soutenir la croissance.

Des investissements seront engagés dans les infrastructures (grands projets routiers, autoroutiers, portuaires…), l’aménagement et les transports urbains, l’efficacité énergétique, l’eau et l’assainissement, le recyclage des déchets… auxquels viennent s’ajouter les énergies renouvelables. Sans doute, l’une des priorités sera de rétablir une stabilité macroéconomique, qui devrait être renforcée, à la faveur d’une structure de production diversifiée dans les années à venir. Le pays pourrait aussi profiter des relations de partenariat dans les domaines du commerce et d'investissements des opérateurs économiques en quête des nouvelles opportunités à développer avec les entreprises algériennes. Bref, il s’agit de préparer les conditions d’une plus forte croissance, en dépit de la persistance des facteurs à risques, en combinant l'effort interne de mobilisation de ressources, l'appui des partenaires et l'investissement privé national et étranger.

Farid Bouyahia