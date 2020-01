Avis de politologues : Promotion de la bonne gouvernance et de la décentralisation

Lors de la deuxième réunion du Conseil des ministres, le Président Abdelmadjd Tebboune a réaffirmé, à travers une série de directives, sa volonté de promouvoir la bonne gouvernance et d’améliorer la gestion des affaires publiques. Les objectifs visés à travers cette démarche s’inscrivent en droite ligne avec le projet de changement préconisé par M. Tebboune dans ses 54 engagements. À ce propos, des universitaires et politologues retiennent une réelle volonté d’accélérer le processus de mise en place du nouveau modèle de gouvernance en parfaite harmonie avec l’instauration de la nouvelle Algérie. Dans cette perspective, le politologue Redouane Bouhidel met en avant l’importance du rétablissement de la relation de confiance entre le citoyen et les institutions, qui constitue, de son point de vue, une priorité pour le Président Tebboune. Il en veut pour preuve, sa détermination à opérer une véritable rupture avec les pratiques du passé. Se référant au communiqué, M. Bouhidel infère que le nouveau système de gouvernance qui prend forme progressivement prône, notamment « un suivi permanent des activités de chaque membre du gouvernement». À ce titre, notre interlocuteur argumente sa vision en expliquant que dans la feuille de route du président de la République, l’exigence d’un meilleur rendement et d’une obligation de résultats sont assignées à chacun des responsables au sein des institutions de l’État. En effet, M. Abdelmadjid Tebboune avait déclaré que «désormais, l’exercice des missions et attributions sera évalué et apprécié à l’aune de la responsabilité et de la recevabilité, (…) en tenant compte essentiellement du niveau de prise en charge réelle des besoins et des préoccupations exprimés par les citoyens, en général, et par les opérateurs économiques et sociaux, en particulier». On relève par ailleurs cette décision du président de la République de transférer le pouvoir de nomination de certains cadres de l’État au Premier ministre. Telle qu’expliquée dans le communiqué, cette décision obéit à l’idée « d’assouplir les procédures de nomination aux fonctions supérieures de l’État et d’introduire plus de célérité dans les mouvements qui affectent les personnels de la haute Fonction publique». La même décision s’inscrit dans la promotion du principe de la décentralisation dans la prise de décision, indique M Idriss Attia, docteur en sciences politiques et enseignant à la faculté d’Alger. «C’est aussi un signe avant-coureur de la volonté du président de déléguer certaines de ses prérogatives au chef de l’Exécutif dans la prochaine Constitution actuellement en projet». «La bonne gouvernance implique, d’abord et avant tout, toute une optimisation du rôle de l’Administration», ajoute notre interlocuteur. «Nous avons affaire à un nouveau président très attaché à la consécration des ses engagements, c’est surtout ce qui ressort à travers les nombreuses décisions qu’il a entérinées en un laps de temps», estime, pour sa part, le politologue Bouhidel. Et d’ajouter : «À travers le transfert de la prérogative de nomination des certains cadres de l’État au Premier ministre, M. Tebboune offre l’image d’un président qui ne concentre pas les pouvoirs entre ses mains». Nos interlocuteurs se disent en outre convaincus que dans la nouvelle approche en matière de gouvernance que le président de la République est en passe de mettre en place, la place du Premier ministre sera davantage consolidée et dotée de larges prérogatives. C’est en effet le cas de le dire, vu qu’en sus du pouvoir de nomination des cadres de l’État qui lui est attribué, le président de la République a également chargé le chef de l’Exécutif de l’élaboration du plan d’action du gouvernement et d’un projet de loi criminalisant toutes les manifestations de racisme, de régionalisme et tout discours de haine

Karim Aoudia