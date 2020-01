Djoudi Attoum, ancien officier de l’ALN : «La criminalisation du discours de haine intervient au bon moment»

L'officier de l'Armée de libération nationale (ALN), Djoudi Attoumi, a salué dimanche à Tizi-Ouzou la décision du Président de la République d'élaborer un projet de loi criminalisant le discours de haine et toute forme de racisme et de régionalisme, estimant que cette initiative est «positive et intervient au bon moment». Le moudjahid et écrivain, qui s'exprimait en marge d'un hommage qui lui a été rendu dans le cadre de la 12e édition du salon du livre Djurdjura, a insisté notamment sur «l’impératif de juger les auteurs de ce genre de dérives». Dans ce cadre, une opération de collecte de signatures condamnant les atteintes aux martyres de la guerre de libération nationales a été lancée par le bureau local de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM).

Cette pétition intervient en réaction aux propos attentant à la mémoire d'un des symboles de la Révolution algérienne, Abane Ramdane, tenus récemment par le directeur de la Culture de la wilaya de M’sila, démis de ses fonctions et mis sous mandat de dépôt depuis.

Selon M. Djoudi Attoumi, «il ne faudrait pas accorder de crédit à ces attaques» qui, a-t-il soutenu, «ne pourraient remettre en cause l’Histoire de Abane, de la wilaya III ou de la guerre de Libération nationale».

Pour sa part, M. Ait Ahmed Ouali, chargé de l'Histoire au niveau de l'ONM, a qualifié de «honteux» et d'«inadmissibles» les attaques contre Abane Ramdane.

Pour l’ancien secrétaire du PC de la wilaya II historique, ces attaques sont une «manœuvre désespérée visant à jeter le discrédit sur la cohésion du peuple algérien en portant atteinte à la mémoire d’un homme (...)».