Algérie - Serbie : Examen de la coopération bilatérale

Le président de la commission des affaires étrangères, de la coopérationet de la communauté à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelkader Abdellaoui, a examiné hier avec l'ambassadeur de Serbie en Algérie, Alexandar Jankovic, les moyens de hisser la coopération à un niveau plus fructueux, notamment à travers l'encouragement de l'investissement dans les divers domaines, a indiqué un communiqué de l'Assemblée. Lors de cet entretien, les deux parties ont passé en revue «les bonnes relations historiques existant entre les deux pays et ont souligné la nécessité de hisser la coopération à un niveau plus fructueux, à travers l'encouragement de l'investissement dans les divers domaines», a précisé la même source. Les deux parties sont également convenues de l'importance de «donner une impulsion à la diplomatie parlementaire, à travers la réactivation du rôle du Groupe d'amitié parlementaire, de consolider le dialogue interparlementaire et l'échange de visites, en vue de rapprocher les vues sur les questions d'intérêt commun». Au plan internationale, le communiqué indique que M. Abdellaoui a réitéré «l'engagement constant de l'Algérie à œuvrer conformément aux décisions de l'ONU, étant en accord avec les principes immuables de sa politique étrangère, basée sur la non-ingérence dans les affaires internes des États», se félicitant, par la même occasion, «de la concordance des vues entre les deux pays concernant la nécessité d'instaurer la sécurité et la stabilité dans la région». Pour sa part, le diplomate serbe a salué «le rôle que joue l'Algérie au double plan continental et international, notamment à travers le soutien au dialogue politique entre les parties en conflit en Libye et au Mali».