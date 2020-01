65e anniversaire de la mort de Didouche Mourad : Un exemple de patriotisme

Le musée national du Moudjahid a commémoré, hier, le 65e anniversaire de la mort de l’un des héros de la guerre de Libération nationale, en l’occurrence Didouche Mourad, tombé au champ d’honneur, le 18 janvier 1955 à Constantine, à l’âge de 27 ans.

À cet effet, une conférence historique a été organisée en présence du ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, ainsi que de nombreux universitaires et autres historiens. Tayeb Zitouni a indiqué que Si Abdelkader a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire et restera éternellement dans les mémoires et affirmé que la nation demeurera fidèle à ces hommes qui ont façonné l’histoire de notre pays.

Revenant sur le parcours du martyr, il a affirmé qu’il a été un des éléments fondateurs de l’Organisation spéciale (OS) et un membre du Groupe des 22 puis des Six.

«Lors du déclenchement de la glorieuse Révolution de Novembre 1954, Didouche Mourad était commandant de l’ALN de la Wilaya II historique, dans la région du Nord-constantinois», a-t-il rappelé, ajoutant qu’il est mort en héros donnant ainsi un parfait exemple d’héroïsme et de sacrifice.

Le ministre a rappelé la célèbre phrase de Si Abdelkader transmise de génération en génération. «Si nous venons à mourir, défendez nos valeurs et nos mémoires.» Ainsi, dans cette droite ligne, il a appelé les nouvelles générations à préserver ces valeurs et à être fiers du sacrifice de nos pères en bâtissant une nouvelle République fidèle aux valeurs de la Révolution de novembre. Tayeb Zitouni a salué l’Armée nationale populaire digne héritière de l’ALN et l’ensemble des services de sécurité pour leur action qui permet de protéger les citoyens et leurs biens.

Le ministre a annoncé la mise en place d’ateliers qui devront dégager les axes permettant l’enrichissement de la loi relative au moudjahid et au chahid.

Lors des travaux de ce colloque, des universitaires ont rappelé le parcours de Didouche Mourad. Tlemçani Benyoucef, Mahfoud Achour et Abderrahmane Tounsi ont assuré que le chahid était, depuis sa tendre enfance, pétri par les valeurs de patriotisme et ont indiqué qu’il est un symbole d’abnégation et de sacrifice constituant un exemple pour la jeunesse.

«Nous avons une histoire qui force le respect et nous devons la transmettre aux générations montantes», ont-ils insisté avant de revenir sur le passage de Didouche Mourad au sein du groupe El-Amel des Scouts musulmans algériens où il a formé la jeunesse aux valeurs du nationalisme et à la lutte armée contre le colonialisme.

Les conférenciers ont révélé que le nom de guerre de Didouche Mourad en l’occurrence Si Abdelkader provenait de l’amour qu’il vouait à l’émir Abdelkader. Didouche Mourad est né le 13 juillet 1927 à Alger et il est l’un des membres du groupe des Six. Il faisait partie des rédacteurs de la Proclamation du 1er novembre 1954.

Sami Kaïdi