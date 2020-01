Le directeur général des impôts au Forum d’El Moudjahid : «150 milliards de DINARS de créances seront recouvrés en 2020»

La modernisation, la numérisation, le rapprochement de l’administration fiscale du contribuable, le renforcement du recouvrement fiscal, l’application de l’impôt sur le patrimoine et la refonte profonde du système fiscal sont les axes du grand chantier lancé par la Direction générale des Impôts pour l’année en cours. C’est ce qu’a affirmé hier le directeur général des impôts, Kamel Aïssani, invité hier, du Forum d’El Moudjahid.

Le DG des impôts s’est d’abord attelé à détailler et expliquer les nouvelles mesures contenue dans la loi de finance 2020 avant d’aborder les mécanismes et autres instrument a même d’aboutir à l’application de ces mesures. On apprend ainsi que les créances de l’administration fiscale s’élèvent à 4.500 milliards de dinars pour les quinze dernières années.

Ces chiffres sont très loin de ceux donnés par des experts qui parlent de près de 11.000 milliards de dinars. «Je ne sais pas d’où ces chiffres ont été puisés, mais je peux affirmer que les créances sont de l’ordre de 4 500 milliards de DA et qu’on projette de recouvrer en 2020 près de 150 milliards de DA après avoir entamé un assainissement», assure M. Aissani, qui admet que des dysfonctionnements et des déséquilibres dans la structure de l’impôt persistent de même que des insuffisances dans le dispositif de recouvrement de cette ressource vitale pour l’économie du pays. «Ces lacunes relatives principalement au déficit enregistré en matière de ressources humaines et matérielles et au retard accusé dans la numérisation des services fiscaux exigent un plan d’action que nous avons présenté aux autorités et qui a été validé», révélera-t-il.

Il a fait part, dans ce contexte, d’un travail en cours pour renforcer les capacités humaines et logistiques de la direction des impôts pour plus d'efficacité dans le recouvrement et de la modernisation et la digitalisation du système fiscal. «A partir de là, les revenus de la fiscalité ordinaire devraient progresser grâce à l'accélération de la modernisation de l'administration par la généralisation de la gestion électronique de l'impôt, et à travers le renforcement de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales», dira M. Aissani, qui révélera dans ce contexte, que le système d’information est finalisé et que son administration est en phase de réceptionner toutes les solutions informatiques et que le télépaiement et la télédéclaration lancés en avril dernier, donnent de très bons résultats.



Qui est assujetti à l’impôt sur le patrimoine ?



La loi des finances 2020 prévoit une imposition au taux de 1/1000 pour les biens dont la valeur dépasse les 100 millions de dinars. Comment l’administration compte-t-elle appliquer cette mesure ?

«Les redevables doivent souscrire annuellement, au plus tard le 31 mars, une déclaration de leurs biens auprès de l’inspection des impôts de leur domicile», répondra M. Aissani, qui explique que «sont assujettis obligatoirement à déclaration, les éléments du patrimoine comme les biens immobilier bâtis et non bâtis, les droits réels immobiliers, les biens immobiliers tels que les véhicules automobiles particuliers les yachts et les bateaux de plaisance, les avions de tourisme, les chevaux de course les objets d’art et les tableaux de valeur estimés à plus de 500.000 DA, les meubles meublants, les bijoux et pierreries, or ou métaux précieux». Le directeur des impôts précisera que «sont exclus du champ d’application de l’impôt sur le patrimoine les biens d’héritage en instance de liquidation et ceux constituant l’habitation principale». L’ invité du Forum rappelle que cet impôt sur le patrimoine n’est pas nouveau et qu’il existe depuis 2013 et qu’un fichier sur le patrimoine existe déjà et qu’il faut juste le mettre a jour. Il précisera, par ailleurs, que «le défaut de souscription de la déclaration de l’impôts sur le patrimoine dans le délais prévu par la loi, donne lieu à une taxation d’office avec application d’une amende égale ou double des droits dus».



L’impôt forfaitaire unique (IFU) revu à la baisse



Le directeur général des impôts explique, par ailleurs, que la restructuration des régimes fiscaux prévue dans le projet de loi de finances 2020, qui vise à consacrer le principe d’égalité fiscale, a aussi été revu.

M. Aissani a indiqué que les nouvelles dispositions concernaient en particulier la réduction du seuil d’imposition à l’impôt forfaitaire unique (IFU) de 30 à 15 millions de dinars, notant que le régime en question exclut les personnes morales (entreprises). Il a ajouté que le régime de déclaration inhérent aux bénéfices non commerciaux (BNC) pour les revenus ne dépassant pas 15 millions de dinars sera réintroduit.

«Ces mesures seront susceptibles de simplifier davantage le régime fiscal dans son volet relatif aux professions libérales et d’améliorer la rentabilité de l’IFU, en plus de corriger certains aspects d’injustice fiscale à l’égard des citoyens, en limitant l’IFU aux petits commerçants» dira-t-il, expliquant que les personnes physiques réalisant un chiffre d'affaires n'excédant pas 15.000.000 DA seront soumises au régime de l'IFU, à l'exception des personnes ayant opté pour le régime d'imposition d'a+près le bénéfice réel.

«Désormais les activités de promotion immobilière et de lotissement de terrains, les professions libérales, les activités d'importation de biens et marchandises destinés à la revente en l'état, d'achat et revente en l'état exercées dans les conditions de gros, les activités exercées par les concessionnaires, les cliniques et établissements privés de santé, ainsi que les laboratoires d'analyses médicales seront soumis a la déclaration contrôlée», dira M. Aissani.



Révision de l’IRG selon une réglementation précise



A la question de savoir comment et quand se fera la réduction de l’IRG, l’invité du forum précisera que c’est là une question qui ne relève nullement de la direction des impôts.

«Il faut que notre administration soit destinataire d’une décision politique et de la réglementation qui régira cette décision», soutient-il. Pour terminer le directeur général des impôts dira qu’il «faut impérativement aller vers un système fiscal plus transparent, vers un code général des impôts si l’on veut mettre fin au problème de l’assiette fiscale et de l’économie informelle»

. «L'identification, le suivi et le contrôle des contribuables et de leurs activités constituaient un enjeu majeur pour l'optimisation de la recette à travers notamment la maîtrise de l'assiette fiscale, l'éradication du secteur informel, la lutte contre l'évasion fiscale, la limitation de la dépense fiscale à des créneaux porteurs et garantissant un impact appréciable sur la croissance et le développement économiques», assurera l’invité d’El Moudjahid.

Farida Larbi