Trafic aérien : Vers la réouverture de six aéroports

Suite aux recommandations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant sur la nécessité de la réouverture dans les plus brefs délais de l'ensemble des aérogares inexploitées en vue de dynamiser le trafic aérien, du moins pour les vols intérieurs, Air Algérie avait, rapidement, mis en place une commission pour sélectionner les aéroports pouvant répondre aux critères exigés, a révélé le porte-parole de la compagnie joint par El Moudjahid.

Selon Amine Andaloussi, cette commission d’expertise, constituée de cadres de la compagnie, a visité plusieurs aéroports avant de déposer un rapport détaillant les critères et les structures pouvant être opérationnelles.

Suite à cela, Air Algérie a transmis un rapport au ministère des Transports et des Travaux publics, explique notre source qui a affirmé que parmi les critères figurent la fonctionnalité de la piste d’atterrissage et la possibilité de recevoir des avions gros porteurs et des ATR.

Le porte-parole indiquera que la commission avait désigné six aéroports en attendant l’accord définitif de la tutelle dont l’ouverture est prévue en mars prochain.

Air Algérie compte relancer les vols Alger-Tiaret, Alger-El Bayadh-Mecheria, Alger-Boussaâda et Touggourt ou encore Oran-Mecheria, avec une moyenne d’un vol par semaine qui pourrait être revue à la hausse en fonction de la demande et du nombre de voyageurs.

Il convient de rappeler que le président de la République avait instruit lors de l’inauguration, en décembre dernier, de la foire de la production nationale, le PDG d'Air Algérie pour procéder à l'ouverture des aérogares aux dessertes quotidiennes et jugé intolérable de construire des aéroports sans que ceux-ci soient opérationnels et desservis quotidiennement.

Visant le développement du trafic aérien domestique, Abdelmadjid Tebboune a suggéré, à ce propos, de créer une nouvelle filiale qui s'occuperait exclusivement des vols intérieurs dans le cas où Air Algérie ne serait pas en mesure d'assurer cette mission.

La compagnie a lancé également, il y a dix jours, son service d’enregistrement en ligne, ce qui permettra aux passagers de gagner un temps précieux en récupérant la carte d’embarquement sur place, tout en ayant la possibilité de choisir le siège et d’imprimer le reçu d’enregistrement sur internet.

Ce service est accessible, selon Amine Andaloussi, à tous les passagers détenteurs de billets électroniques et il est disponible H24 et jusqu’à 3 heures avant le vol. La confirmation de l’enregistrement ne remplace cependant pas la carte d’embarquement traditionnelle laquelle devra être retirée au guichet d’enregistrement de l’aéroport le jour du vol.

A noter enfin qu’Air Algérie a réalisé, à fin juillet 2019, plus de 53 milliards de DA chiffre d'affaires, soit une augmentation de 5% comparativement à la même période de 2018.

Mohamed Mendaci