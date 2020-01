Encyclopédie algérienne : Le premier volume attendu fin 2020

Initiée par le Haut Conseil de la langue arabe, le premier volume de l’encyclopédie algérienne verra le jour le 18 décembre 2020 à l’occasion de la journée mondiale de la Langue arabe, a annoncé, hier, à Alger, son président, Dr Salah Belaïd.

Il s’exprimait en marge de la 2e réunion de la commission nationale élargie chargée de la réalisation de l'Encyclopédie. Il a souligné l’intérêt de cet important projet qui sera fin prêt à l’horizon 2020. «Une fois réalisée, l’Encyclopédie constituera une référence pour les chercheurs, les universitaires et les élèves», a noté Dr Belaïd.

Il a fait savoir que l’Encyclopédie recélera l’ensemble des connaissances ayant trait aux différentes phases de l’histoire de la civilisation algériennes depuis l’Etat numide à ce jour et marquera les dates phares qu’a connues l’Algérie durant toute cette période sur les plans culturel, historique, militaire, intellectuel, scientifique, géographique et urbanistique. Selon le président de Haut Conseil, cet ouvrage nécessite un travail de longue haleine en matière de recherche en relation avec la civilisation algérienne et au patrimoine matériel et immatériel de notre pays. L’Encyclopédie qui s’intéressera à 15 domaines de la civilisation algérienne contribuera sans doute à préserver la mémoire de la nation et le patrimoine du pays dans sa diversité. «L’ouvrage obéira à une méthodologie bien définie en respectant les normes en matière de description et de formes», a expliqué Dr Belaïd, ajoutant que chaque produit de recherche fera l’objet d’analyse et de critique avant sa publication.

Il a indiqué qu’une commission constituée de 40 chercheurs universitaires et spécialistes dans divers domaines a été installée en septembre dernier pour effectuer cette opération. Cette commission sera chargée de rassembler toute la matière nécessaire pour la réalisation de cette Encyclopédie qui sera publiée en version électronique et en version papier. Cette dernière devrait compter plusieurs volumes édités en langue arabe avec une possibilité de la traduire dans d’autres langues.

Le président du conseil a relevé l’importance de cette deuxième réunion de la commission élargie qui vise à assurer le suivi des travaux scientifiques et discuter des questions liées à la méthodologique adoptée par les spécialistes dans la conception de cet ouvrage, premier du genre en Algérie. Poursuivant ses propos, il a fait savoir que 150 travaux de recherche ont été reçus depuis septembre dernier, soit de 6 à 7% de l’ensemble du projet. Qualifiant le taux de minime, le Dr Belaïd a appelé l’ensemble des chercheurs à contribuer pour l’enrichissement de cet ouvrage. Notons que la prochaine réunion de la commission est prévue pour le 13 avril 2020.

Kamélia Hadjib