Recherche scientifique : Promouvoir les projets innovants

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour, a annoncé l’organisation d’un Salon national annuel dédié à la valorisation et à la promotion de la recherche scientifique.

Chitour qui présidait, hier, la cérémonie d’installation des membres de la conférence nationale des établissements publics à caractère scientifique et technologique, a mis l’accent sur l’impérieuse nécessité de promouvoir les thèses de soutenance ainsi que les meilleurs projets de recherche. Le ministre soutient qu’au moins 20% de ces projets devraient être concrétisés et appliqués sur le terrain, citant à titre d’exemple le cas de la fabrication des produits chimiques, tout en faisant remarquer que l'importation est coûteuse alors que notre pays dispose du potentiel nécessaire en créant des startups en intelligence artificielle. A partir de l’année prochaine, l'université n'importera plus ces produits, ils seront fabriqués localement. Un appel sera lancé aux chercheurs pour mener des travaux se rapportant à des projets structurants pour réduire la facture des importations situées entre 200 et 300 millions de dinars.



Renforcer la présence de l’université sur la scène internationale



L’autre question soulevée par le ministre concerne la nécessité de renforcer la présence de l'université sur la scène internationale en soulignant son rôle sur la scène scientifique et culturelle mais aussi en hissant le domaine de la recherche scientifique aux normes internationales.

Le ministre notera que la responsabilité d’optimiser le rôle de l'université — compte tenu de son rôle sensible quant à l'avenir de l'Algérie — ne revient pas uniquement aux pouvoirs publics, mais également aux professeurs enseignants qui jouent un rôle important dans la promotion de la recherche. Organisée par la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, sous le haut patronage du ministère, la rencontre a été marquée par l’installation des membres de la conférence nationale des établissements publics à caractère scientifique et technologique. Cette cérémonie sera présidée par le ministre suite à la publication du décret exécutif du 30 juillet 2019, fixant les missions de cette conférence.

Il y a 38 établissements de recherche au ministère et hors MERS, plus de 2.600 chercheurs permanents et près de 3.100 membres du personnel de soutien à la recherche.

Cette conférence est appelée à jouer un rôle majeur dans l’application de la politique nationale en la matière, en particulier les programmes en partenariat avec le secteur socio-économique ou encore ceux pouvant faire l’objet de valorisation des résultats de la recherche, d’innovation et de transfert technologique.

Le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique table sur cet organe pour identifier les moyens qui permettront le développement de la coopération inter-établissements de recherche nationaux et internationaux et de développement du réseau national de l’information scientifique et technique.

Un organe national de coordination et de concertation



La conférence nationale est un organe national de coordination et de concertation autour des activités intéressant le développement des établissements publics à caractère scientifique et technologique et l'application de la politique nationale arrêtée en matière de recherche scientifique et de développement technologique. A ce titre, elle émet des avis et des recommandations inhérentes notamment aux perspectives de développement de la recherche scientifique et du développement technologique ; l'état de mise en œuvre des programmes arrêtés ainsi que les projets de réforme relatifs à la recherche scientifique et du développement technologique.

Elle se penche également sur les perspectives de développement du partenariat avec le secteur socioéconomique, notamment en matière de valorisation des résultats de la recherche, d'innovation et de transfert technologique ; les voies et les moyens permettant la mise en place et le développement du réseau national de l'information scientifique et technique et ceux permettant le développement de la coopération inter-établissements de recherche nationaux et internationaux.

Le président de cette instance sera assisté d'un bureau composé de trois membres élus, lors de la première session.

Soraya Guemmouri