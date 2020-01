Oran : Relogement de 153 familles à Belgaïd

Prévu jeudi dernier, le relogement de 153 familles au nouveau Pôle urbain de Belgaïd a eu lieu, hier matin. L’opération a bénéficié aux habitants des quartiers populaires Mediouni et El-Hamri, qui relèvent administrativement de la commune chef-lieu. Elle a concerné les occupants du vieux bâti qui détenaient des décisions de pré-affectation. L’opération d’hier s’inscrit dans le calendrier de distribution de logements pour l’année 2020. À ce propos, le dernier rapport de l’exécutif local fait état de l’inscription de 17.000 unités devant être réalisées au pôle urbain d’Oued Tlélat, dont 6.300 ont été distribuées et 10.700 sont en cours de réalisation. Sur ce total, il est prévu la remise des clés de 3.000 unités à la fin de mars 2020, 2.500 à la fin mai et 2.500 à la fin de juillet. L’ensemble des sites abritant ces nouveaux programmes sont dotés d’établissements éducatifs et de sièges de sûreté. Par ailleurs, on croit savoir que s’agissant du programme de 2.000 logements, le contrat du promoteur en charge de la réalisation du projet a été résilié, pour non-respect du cahier des charges ; il sera divisé en plusieurs lots et attribué à plusieurs entreprises, afin d’accélérer sa réalisation et rattraper le retard. D’autres programmes sociaux devront être attribués dans les autres communes : 700 logements à Oued Tlélat, 500 à Bousfer et 500 autres à El-Ançor, à fin février 2020. L’achèvement des travaux du programme dit «Batimat Taliane», qui comprend 1.201 unités, est prévu pour mars 2020. Les entreprises qui vont réaliser les aménagements extérieurs ont été sélectionnées. S’agissant des autres programmes, le calendrier de la wilaya prévoit la remise de 12.382 unités, dont 2.000 devront être distribuées au courant du premier trimestre de cette année, 4.231 durant le troisième trimestre et 5.147 unités au quatrième trimestre. Les 9.000 unités restantes seront distribuées en 2021, soit un total de 22.195 logements qui seront distribués au cours des deux prochaines années. S’agissant de l’état d’avancement du programme AADL de la wilaya d’Oran de 38.265 unités, 11.805 ont été distribuées et sur les 26.460 restantes, 22.195 sont en cours de réalisation et 4.265 au stade de l’étude. Selon les responsables de la wilaya, ce nouveau calendrier de distribution a pu être mis à jour, grâce à la disponibilité d’une enveloppe financière de 1,8 milliard d Da dédiée à l’achèvement des travaux de raccordement aux réseaux divers. S’agissant des projets LPA, dans la nouvelle formule, on note l’inscription de 4.500 unités, dont 1.700 affectées au nouveau site Ahmed-Zabana. La réalisation a été confiée à des promoteurs privés et publics nationaux. D’autres projets de cette formule sont prévus dans d’autres daïras. Il convient de noter que le nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana à l’ouest d’Oran, dans la commune de Misserghine, comprend un ensemble immobilier et de nombreux équipements publics. Il s’étend sur une superficie de 1.340 ha qui devra accueillir (selon les programmes inscrits à ce jour) pas moins de 39.965 unités réparties principalement sur les deux formules AADL et LPA.

Amel Saher