Sommet Royaume-Uni - Afrique sur l’investissement aujourd’hui à Londres : Aït Ali représente l’Algérie

L'Algérie prendra part, aujourd’hui à Londres, aux travaux du «Sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement», a indiqué hier un communiqué du ministère de l'Industrie et des Mines. Le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Ferhat Aït Ali Braham, représentant l'Algérie, participera à Londres aux travaux du «Sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement», a précisé la même source.

Ce sommet a pour objectif principal d'examiner les voies et moyens susceptibles de promouvoir le partenariat économique entre le Royaume-Unis et les pays africains. Il constituera une opportunité pour présenter aux communautés d'affaires britanniques le potentiel de développement des liens d'affaires et d'investissement en Afrique, et privilégiera les domaines économiques susceptibles de contribuer à une croissance économique durable dans le continent (énergie renouvelables, nouvelles technologies, fiances, notamment finances vertes et les infrastructures).

Les travaux seront structurés en une séance plénière d'ouverture et quatre sessions thématiques portant sur la finance durable, le commerce et l'investissement, les secteurs d'avenir pour la croissance en Afrique, l'énergie verte et le climat. En marge de ce sommet, le ministre assistera à des rencontres économiques algéro-britanniques prévues demain.

Il s'agit de la rencontre économique «UK-Algeria Higt level Business Briefing» et de la rencontre économique «UK-Algérie Technology Forum» organisées conjointement par le Conseil d'affaires algéro-britannique et l'ambassade d'Algérie à Londres. Le ministre aura également, durant son séjour à Londres, des entretiens avec des responsables politiques et économiques britanniques.

Dans le cadre de sa participation à ce Sommet, M. Aït Ali s'était entretenu samedi au siège du ministère avec l'ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, M. Barry Lowen. Les discussions ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de l'industrie et des mines.