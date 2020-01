L’hécatombe et après ?

3.275 morts et 3.100 blessés ont été dénombrés sur nos routes en 2019. Ces chiffres qui devraient être alarmants ne le sont pourtant pas, ils font partie de la routine quotidienne et n’émeuvent personne, ils ne sont rien, comparé aux 3.000 morts des séismes d’El Asnam et de Boumerdès, qui eux ont ébranlé l’opinion publique du fait que des milliers de personnes ont péri en quelques secondes. Pourtant, faut-il le marteler, les accidents de la route fauchent chaque jour, avec la régularité d’un métronome, les forces vives du pays et surtout les jeunes. Chaque année, des milliers de familles sont endeuillées par la perte d’un être cher, parfois la seule source de revenus familiale, quand ce n’est pas toute une famille qui est décimée. Là encore, cela n’émeut personne, nous acceptons cette fatalité. Par ailleurs, si la douleur humaine n’a pas de prix, la prise en charge des victimes a, quant à elle, un coût pharamineux en termes de soins médicaux, de frais d’hospitalisation et d’indemnités à verser aux personnes, parfois clouées à vie sur un fauteuil et constituant une lourde charge pour la famille et pour la collectivité. Ajoutons à cela les millions de dinars pour réparer les dégâts causés aux équipements et aux infrastructures grevant lourdement le budget de l’Etat. La prévention par les multiples campagnes de sensibilisation n’ayant pas plus d’effet que de cuire une pierre et la répression n’étant pas adaptée à la spécificité de nos conducteurs, faut-il dès lors accepter l’hécatombe routière comme une sorte de tribut à payer à la motorisation de la société ? Cessons de gloser sur les causes des drames routiers, elles sont connues de tous : le facteur humain est en cause dans 96% des sinistres. Cela se passe de tout commentaire. C’est bien connu, les accidents c’est toujours à cause des autres. Alors contentons-nous, comme nous le faisons depuis toujours, de faire la chose la plus facile, à savoir comptabiliser soigneusement le nombre de victimes et attendons la prochaine catastrophe pour poser de nouveau les questions qui n’auront, comme d’habitude, jamais de réponse. Le carnage continue.

K. O.