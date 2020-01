Le DG du CNPSR à El Moudjahid : «la sécurité routière est intégrée dans le plan d’action du gouvernement»

Entretien réalisé par : Neïla Benrahal

Le directeur général du Centre national de prévention et de sécurité routières (CNPSR), Ahmed Aït El-Hocine, a indiqué, hier, que c’est la première fois en Algérie que la sécurité routière est intégrée dans le plan d’action du gouvernement.



El Moudjahid : Un autre accident mortel au Sud causant le décès de 12 voyageurs. Jusqu’à quand l’hécatombe sur nos routes ?

Ahmed Aït El-Hocine : Je tiens d’abord à présenter au nom du CNPSR, nos condoléances aux familles des victimes de cet accident et de tous les accidents de la circulation. Il faut savoir que les accidents impliquant le transport des voyageurs sont des accidents dramatiques, en raison des bilans lourds. Ces accidents sont généralement dus au facteur humain. Sans rentrer dans les détails de l’accident d’El Oued, car nous attendons les conclusions de l’enquête et le rapport d’expertise, mais au regard des premières images, on constate le choc de collision, c’est-à-dire que l’excès de vitesse est apparent. Pour revenir à la question, pour remédier à ce genre d’accidents il faut que l’action de sensibilisation soit être intensifiée…

Ne pensez-vous pas que ces actions ont montré leurs limites ?

Au contraire. Il y a un travail qui se fait par le CNPSR, à travers la diffusion de spots publicitaires notamment via les médias lourds. Il s’agit d’un travail de proximité. Il faut noter qu’il y a eu un recul, voire une baisse sensible et constante des indicateurs de l’insécurité routière depuis la prise en charge du dossier par le ministère de l’Intérieur. En 2015, le CNPSR a comptabilisé 4.600 morts dans des accidents mortels, alors qu’en 2019 nous avons enregistré 3. 275 décès. 1.400 vies humaines ont été épargnées ces dernières années. Néanmoins, la facture reste préoccupante. Le nombre des décès nous interpelle pour plus d’efforts, particulièrement à travers les nouvelles mesures préconisées par les pouvoirs publics qui vont voir leur concrétisation au cours de cette année, notamment la mise en place officielle de la délégation nationale de la sécurité routière…



On en parle depuis longtemps, mais il s’agit-là d’un aspect organisationnel ?

Cette délégation est un organe clé dans la prise en charge de ce dossier. Je parle ici de l’organisation, parce que c’est la première fois qu’il va y voir une structure qui va centraliser les principales missions de sécurité routière, à savoir la formation et les examens de permis de conduire. C’est là un aspect très important car nous constatons que 46% des conducteurs titulaires d’un permis de moins de 5 ans sont impliqués dans des accidents mortels. C’est un chiffre qui dénote d’un faible apprentissage à la conduite. C’est un aspect qui doit être pris en charge d’une façon urgente. Il faut revoir tout le système de la formation et des examens. Quand on voit le comportement de certains conducteurs et usagers de la route, il est notable que les conditions d’accès à la conduite doivent être revues. C’est une capacité pas un document administratif. C’est un travail sur lequel va se pencher la délégation en urgence. De même pour les chauffeurs professionnels, les conducteurs des transports en commun, notamment des bus, qui causent des drames sur nos routes.



Qu’en est-il du chronotachygraphe prévu dans l'article 49 de la loi 14/01 ?

Nous avons insisté pour son entrée en vigueur car il est le seul outil efficace. C’est un dossier qui est pris en charge par le ministère des Travaux publics et des Transports. Il faut aller vers la concrétisation de cette mesure et sa généralisation dans les plus brefs délais.

Ce qu’il faut relever, c’est que c’est la première fois que le plan de la sécurité routière est intégré dans le plan d’action du gouvernement. C’est un aspect très important. Toutes les mesures retenues dans ce plan vont être imposables à l’ensemble des acteurs et secteurs. En outre, c’est la première fois qu’il y a l’institution du conseil de concertation intersectorielle auprès le Premier ministère. Le décret a été publié en décembre. Il va définir la stratégie gouvernementale en matière de sécurité routière. A ce moment-là, la délégation pourra mettre en œuvre ce plan d’action. Cette nouvelle architecture est une structure stratégique, voire une valeur ajoutée. Nous avons déjà envoyé le plan d’action aux secteurs et institutions. Il sera soumis au conseil de concertation pour validation et juste après son exécution. Il y aura évaluation et suivi gouvernemental, chose qui manquait auparavant dans la politique de la sécurité routière.

N. B.