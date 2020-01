Annaba, Carambolage à El-Hadjar : 2 morts et 2 blessés

Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessées à divers degrés, hier matin, dans un carambolage survenu sur la RN 21, entre Annaba et Guelma, dans la localité d’El-Karma, commune d’El-Hadjar, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la Protection civile. Le drame qui s’est produit à 07h36 mn a impliqué un camion semi-remorque, un camion de distribution d’eau potable et un véhicule de tourisme, précise la même source, faisant état de deux victimes, un homme de 55 ans et une femme de 52 ans qui étaient à bord du véhicule. Ces derniers sont décédés sur les lieux de l’accident. Deux personnes ont également été grièvement blessées. Ils s’agit d’un enfant de 16 ans et d’un homme de 27 ans qui ont été évacués vers l’hôpital d’El Hadjar.

B. G.