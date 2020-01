Affaire Kamel El-Bouchi : le procès reporté au 9 février

Le procès de Kamel Chikhi (El-Bouchi) a été de nouveau reporté, hier, par la présidente de la chambre pénale près la cour d’Alger, au 9 février, a-t-on constaté, le prévenu principal dans cette affaire de corruption ne s’étant pas présenté à la barre.

Selon ses avocats, il n’a pas été transféré de la prison de Koléa vers la cour d’Alger. En effet, plusieurs détenus à la prison d’El-Harrach, notamment des ex-responsables et dirigeants, ont été transférés, ces jours-ci, de la prison d’El-Harrach (Alger) vers l’établissement pénitentiaire de Koléa (Tipasa). Les autres prévenus dans ce dossier, au nombre de 12, dont 11 en détention, ont comparu devant le tribunal et ont contesté la décision de ce 8e renvoi. Il s’agit d’un procès programmé suite à l’appel introduit par le parquet près le pôle judiciaire spécialisé près le tribunal de Sidi M’Hamed. La défense de Kamel Chikhi, ainsi que celle des 14 autres prévenus dans la même affaire, a également fait appel des jugements prononcés, le 10 juillet dernier. Dans cette première affaire dans laquelle sont poursuivis 12 cadres de l’urbanisme et de la Conservation foncière d’Alger, pour «corruption, abus de fonction et perception d’indus cadeaux», Kamel Chikhi a été condamné à une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de DA. Le tribunal a décidé également la saisie des biens immobiliers de sept prévenus. Les cadres de l’urbanisme et de la Conservation foncière d’Alger ont été confrontés, lors de l’audience, à des preuves irréfutables. Ils ont été tous filmés à leur insu par Kamel El-Bouchi, lors de la «perception d’indus cadeaux» en contrepartie de services rendus. Il s’agit de sommes d’argent en dinars et en dollars, ainsi que de voyages.

Neila Benrahal