Grand angle : Urgence

Hier s’est tenue à Bamako, la 4e réunion de Haut niveau du Comité de Suivi (CSA) de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. Cette réunion, prévue depuis de longs mois a été reportée plusieurs fois. Et dans l’intervalle, la situation sécuritaire dans ce pays s’est considérablement dégradée. Elle a même atteint un niveau jugé alarmant. Dans son dernier rapport remis aux membres du Conseil de sécurité, le chef de l’ONU, Antonio Guterres, n’a pas manqué de tirer la sonnette d’alarme en informant le Conseil sur l’état des lieux. «La nouvelle détérioration de la situation sécuritaire au Mali et dans la région du Sahel dans son ensemble est alarmante» a-t-il souligné. Et de préciser : «Les groupes terroristes gagnent du terrain, tandis que les attaques contre les forces de sécurité nationales et internationales se poursuivent sans relâche». Un constat qui ne pouvait manquer d’interpeller les parties maliennes signataires de l’Accord et les membres de la médiation internationale. D’autant que les retards mis dans l’application de l’Accord de paix signé en 2015 créent un climat propice aux activités des groupes terroristes, qui tirent profit des incertitudes politiques et de l’incapacité du pouvoir central à occuper le terrain exploité par ceux que l’instabilité et l’insécurité arrangent. La situation est grave, ne cesse-t-on de souligner. Et plus les signataires de l’Accord tergiversent à mettre en œuvre ses dispositions, plus ça se complique jusqu’à échapper à l’Etat. L’urgence de donner une nouvelle impulsion au processus de paix au Mali n’est pas une vue de l’esprit. Elle est dictée par la réalité du terrain. Selon le rapport du SG de l’ONU, «les pertes dans l’armée malienne entre octobre et décembre ont augmenté de 116% comparé aux trois mois précédents, avec 193 morts. Dans le même temps, 68 attaques contre la force de l’ONU, la Minusma, ont été dénombrées contre 20 au cours de la période précédente. A ces attaques s’ajoutent toutes celles qui ont été menées dans les pays limitrophes, où les groupes terroristes ont étendu leurs activités car profitant des difficultés des pays du Sahel à sécuriser leurs frontières. C’est dire combien la relance du comité de suivi de l’Accord de paix d’Alger est impérative car la lutte contre le terrorisme est une affaire qui concerne avant tout les Maliens et ses voisins du Sahel.

Nadia K.