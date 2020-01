Championnat national de Vovinam viet vo dao : L’ASSN domine les finales

Les épreuves finales de la 17e édition du championnat national de Vovinam viet vo dao ont eu lieu samedi après-midi, à la salle Harcha Hassan à Alger avec une nette domination de l’association sportive de la sûreté nationale (ASSN) avec au total neuf médailles d’or et quatre bronzes. La deuxième place est revenue au club du Widad riadi des Eucalyptus avec trois médailles d’or, 6 en argent et une bronze alors que les athlètes de l’AS protection civile ont occupé la troisième place avec trois médailles d’or et une médaille bronze. Ils étaient au total 248 athlètes (193 messieurs et 55 dames) à disputer les finales de cette 17e édition,représentant 66 clubs, issus de 17 wilayas.

A l’issu des épreuves, le président de la fédération algérienne, Mohamed Djouadj, a tenu à féliciter les athlètes, mettant en exergue le grand niveau de ces sportifs dont la plupart font partie de l’équipe nationale qui a honoré l’Algérie aux championnats du monde au Cambodge. «Je déplore l’absence de certains qui n’ont pu participer au championnat national pour cause de blessure, mais pour relativiser, je dirai que ça été une bonne occasion pour permettre à de nouveaux jeunes talents d’émerger», a-t-il fait savoir. Le premier responsable du secteur s’est dit satisfait du rendement global de la compétition tout en qualifiant cette 17e édition de «totale réussite». Djouadj a déclaré que le niveau des athlètes et des clubs est en constante progression, tout en rappelant que les efforts consentis pour l’amélioration des conditions des athlètes n’ont pas été vains.

Kader Bentounès