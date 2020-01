Wilaya d’Alger : Lancement imminent de la 25e opération de relogement

«Les citoyens attendent que la commune offre un service public de qualité. Nous avons procédé, dans ce contexte, à l’inauguration de plusieurs infrastructures publiques s’inscrivant dans le développement de proximité pour améliorer le cadre de vie des citoyens.»

C’est en ces termes que s’est exprimé, hier, le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, lors d’une visite de travail, à l’occasion de la célébration de la Journée de la commune.

Il a affirmé que cette célébration est l’occasion propice pour mettre en exergue les missions de la commune relatives aux services publics, à la protection de l’environnement, à la réalisation d’infrastructures sportives et de loisirs, ainsi que s’assurer d’un éclairage public de qualité.

La commune, a-t-il indiqué, a aussi pour mission de gérer les écoles primaires, annonçant, à ce sujet, une amélioration de la prise en charge d’autres services publics.

«Ces dernières années, nous avons pu constater une amélioration et un développement du service public. En effet, l’introduction d’appareil moderne permet de faciliter le travail du personnel», s’est-il réjoui, avant de s’adresser, en cette occasion, à l’ensemble des élus et des employés de la commune qui, au quotidien, prennent en charge les besoins des citoyens, pour leur rendre un vibrant hommage.

Sur un autre registre, Sayouda a révélé que la 25e opération de relogement à Alger commencera la semaine prochaine.

Il a fait état de la distribution de 3.000 unités de logements sociaux de la formule participatifs locatifs (LPL). Et d’affirmer que ses services s'attellent à mettre les dernières retouches pour l'assainissement des listes des bénéficiaires. Le wali d'Alger a précisé que les treize circonscriptions administratives de la capitale seront concernées par cette opération.

Le wali s’est aussi montré satisfait de l’état d’avancement de plusieurs projets de logement. Interrogé sur la récupération de foncier dans la capitale, Abdelkhalek Sayouda a indiqué que ces lots serviront pour bâtir des infrastructures publiques. «Nous avons tracé un grand programme pour endiguer le manque de structure sportives de proximité dans l’ensemble des communes de la wilaya», a-t-il soutenu.

Il convient de signaler que le responsable s’est rendu, en fin de matinée, sur l’esplanade de la SAFEX, où la wilaya a organisé une exposition sur les entreprises publiques locales, à l’image d’Extranet, de Netcom, d’Asrout et d’OPLA. Sur place, le wali a reçu des explications sur les activités de ces dernières.

Il a ensuite signé 8 conventions portant sur la remise de matériaux à ces entreprises, en vue d’améliorer les prestations de services offertes par ces sociétés publiques.

M. Sayouda a annoncé l’organisation annuelle d’un concours entre les entreprises Extranet et Netcom, pour le titre de la meilleure entreprise en termes de nettoyage et de collecte des déchets. Une manière, assure-t-il, de créer de l’émulation et d’encourager la propreté de la ville.

La sensibilisation à l’environnement a été aussi évoquée, et le wali a appelé à encourager les sorties scolaires au niveau des jardins, à l’image du jardin d’Essai. M. Sayouda a inauguré plusieurs infrastructures de proximité, dans la circonscription de Dar El-Beida, et des complexes sportifs de proximité, dans les communes de Mohammedia.

Sami Kaïdi