Forum civil pour le changement : Atteindre un consensus sur les questions fondamentales

Le processus de la révision de la Constitution nécessite un appui politique et une caution populaire, à travers le processus du dialogue national et inclusif. C’est la vision du Forum civil pour le changement, expliquée, hier, lors d’une conférence de presse animée par son coordonateur.

Abderrahmane Arar a estimé, à cette occasion, que le dialogue politique national constitue la seule voie pour continuer d'œuvrer de concert et de bonne foi à l'atteinte d'un consensus sur les questions fondamentales. «Nous exprimons de ce fait notre satisfaction quant à l’installation d’une commission d’experts pour entamer la réflexion sur la nouvelle Constitution», a-t-il expliqué, relevant l’importance de réussir l’adhésion populaire à la démarche du dialogue initié par le Président de la république, et ce en libérant les espaces d’expression et en ouvrant les portes de dialogue à tous les acteurs politiques et activistes du Hirak sans exclusion ni discrimination.

Il a souligné toutefois que pour parvenir à réunir les différents acteurs politiques, il serait important également de réfléchir sur les mécanismes, outils et processus d’un dialogue responsable et inclusif qui permet à la classe politique de réaliser des objectifs concrets et faire sortir le pays de la crise politique et de la stagnation économique.

Pour le président du FCPC, les mesures d’apaisement, comme la libération des détenus, sont considérées comme un pas positif qui augurent de la bonne volonté politique des autorités quant à la recherche d’une solution consensuelle. «L’Algérien n’a fait qu’initier un processus qui sera long et difficile pour le changement», a-t-il affirmé. D’où l’impératif, selon lui, de l’établissement des conditions propices afin de matérialiser les revendications légitimes du peuple algérien pour une transition démocratiques harmonieuse et sans heurts vers la nouvelle République. «Le plus important consiste à trouver une approche consensuelle à même de réaliser un véritable changement démocratique vers cette nouvelle République», a-t-il ajouté. Et d’enchaîner : «La nouvelle République est d’abord un ensemble de nouvelles pratiques politiques, le respect des droits de l’homme et du citoyen, la lutte contre la corruption, et les réformes juridiques et institutionnelles.»

Au chapitre des propositions, le FCPC pose la nécessité d’aller vers des réformes institutionnelles et juridiques, que M. Arar résume dans la nature du système de gouvernance, la séparation des pouvoirs, la réforme du processus électoral, la consécration du principe de la décentralisation comme mode de gestion, ainsi que la promotion des droits de l’homme.

S’agissant des réformes institutionnelles, il a indiqué que le secteur de la Justice fait face à des obstacles et a proposé la réforme du Haut conseil des magistrats et du Conseil national des droits de l’homme, pour permettre à ces institutions de jouer leur rôle, indépendamment de toutes pressions. Le coordonnateur du FCPC parle également du rôle du Parlement qui doit fonctionner, selon lui, comme une force de propositions, de législation et de contrôle, et de ne pas se contenter du simple rôle de chambre d’enregistrement.

Arar a noté que le Forum civil pour le changement compte organiser, cette année, plusieurs ateliers qui auront pour objectif d’aborder les différentes thématiques liées à l’actualité politique, notamment les propositions sur la révision de la Constitution. «Nos idées seront conçues comme base pour le changement politique envisagé en tant que nouveau départ dans l’histoire de notre pays», a expliqué Arar, admettant que le chemin est encore long pour atteindre les objectifs escomptés.

Tahar Kaidi