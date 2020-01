Sidi Bel-Abbès : Suivi des projets

Le premier P/APC de Sidi-Bel-Abbès, en 1967, le regretté Hassani Abdelkader, était un médecin de formation qui a été chargé de mener à bien le développement de cette circonscription si réputée pour ses grandes artères et avenues, et ses espaces verts jalousement préservés. Lors de son mandat, fut réalisé le complexe sportif 24-Février, grâce à un prêt de la CNEP de 200 millions de centimes. Cette imposante infrastructure est d’une capacité de 55.000 spectateurs. Il y a eu aussi des efforts déployés dans le domaine de l’enseignement, de l’aménagement urbain, de l’éclairage public et de l’embellissement de la cité. C’est dire tout l’engagement d’une génération qui était au service de la collectivité et du citoyen. La commune accomplit ses missions s’occupant de l’entretien des réseaux d’assainissement, d’alimentation en eau potable et d’éclairage public. Ces tâches sont aujourd’hui confiées à des organismes spécialisés.

La cité de la Mekerra dispose d’un bureau d’études pour le suivi des projets initiés et des actions adoptées en plénières de l’Assemblée. Une police communale veille au respect des normes d’urbanisation. Des Assemblées élus se sont relayées pour maintenir la cadence et s’adapter aux nouvelles exigences d’une société en mutation. Le départ à la retraite des dizaines de fonctionnaires et techniciens a vidé cette instance de sa substance, avec des répercussions sur la bonne marche des services et les élus procèdent à des détachements internes des directions de la constriction, de l’urbanisme et de l’hydraulique, pour assurer la continuité de service. Il a fallu l’intervention du wali et le départ du P/APC, pour qu’une reprise des activités soit opérée, au grand soulagement des habitants, et sortir d’un sous-encadrement administratif et des dysfonctionnements et du manque de moyens, pour faire face aux besoins quotidiens de la cité. Il y a urgence, au vu des préoccupations sans cesse grandissantes des citoyens et leurs attentes quant à la relance économique. 53 ans après la promulgation du premier code communal, l’heure est venue pour faire de cette entité, une véritable cellule de base du développement et s’inscrire dans l’esprit la nouvelle République, par le renforcement de l’Administration, outil d’exécution du programme de la commune, ce qui est conditionné par le choix rigoureux des élus et par l’exploitation rationnelle des capacités existantes, notamment la création des espaces de concertation et de dialogue.

A. Bellaha